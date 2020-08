Apple: první americká firma překonala hodnotu 2 bilionů USD

Apple pod vedením Tima Cooka dosahuje obrovských úspěchů. Z výrobce stylového a hodně drahého hardwaru se stala společnost, která se čím dál více soustředí na služby a jiné byznysy fungující na předplatném a provizích. I když teď řeší soudní spory s Epic Games ohledně příliš vysokých provizí v App Store, akcionáře to neodradilo a akcie letí vzhůru. Nyní je jejich cena 473 USD za akcii, což znamená hodnotu společnosti 2,02 bilionu USD (2020 miliard USD). Je první americkou společností, která překonala jeden i dva biliony. Celosvětově to neplatí, tam se to podařilo společnosti Saudi Aramco.

Mohli bychom namítat, že akcie Applu jsou předražené stejně jako jeho produkty, ale to není úplně pravda. Jednou z používaných metrik vyhodnocování cen akcií je např. poměr P/E (price to earnings), který porovnává hodnotu společnosti k jejímu čistému zisku. V případě Applu je tato hodnota necelých 36, což je sice poměrně vysoké číslo (nižší znamená méně předraženou firmu), ale jsou zde i mnohem dražší firmy. Takové AMD má 161, Amazon 127 a Tesla dokonce 1036.

