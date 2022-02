Apple prý pracuje na iPhonech jako platebních terminálech

Objevila se zpráva, že by Apple mohl chystat užitečné rozšíření funkčnosti svého systému Apple Pay. Ten v nynější podobě umožňuje pomocí telefonu platit a nahradit tak platební kartu, lze sem nahrát i různé lístky, vstupenky a podobně. Nově by se více funkcí měla dočkat i opačná strana, obchodníci. Ti by mohli využívat telefony iPhone jako platební terminály, ke kterým by se přikládaly platební karty.

Mohlo by tak jít o konkurenci standardním terminálům nebo např. systému Square Terminals (viz obrázek), který v roce 2019 používaly zhruba 2 miliony obchodníků. Zvěstem napovídá i to, že Apple v roce 2020 odkoupil kanadský startup Mobeewave, který pracoval právě na systému přijímání plateb pomocí telefonu s čipem NFC, což nevyžaduje žádná další zařízení. Pokud jde o iPhony, ty mají NFC od modelu iPhone 6 z roku 2014.

