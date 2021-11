Apple prý pracuje na výkonných CPU: dva nebo i čtyři M1 vedle sebe pro Mac Pro

Zatím tu máme jen neověřené zprávy, ostatně firma Apple obvykle o budoucím hardwaru nemluví. Nyní by ale měla pracovat na dalším SoC, které má vycházet z původního čipu M1, jenž loni přišel v produktech MacBook Air Mac Mini a 24" modelech iMac. Pak nastoupily výkonnější verze M1 Pro a Max pro zmíněné MacBook Pro 2021, čili by to chtělo i něco pro velké iMacy a především také Mac Pro. V tom případě ale půjde také o AMD, neboť Mac Pro využívají sice procesory od Intelu, ale obvykle pak grafické karty od AMD. Ovšem teoreticky není nutné se Radeonů zbavovat, což závisí i na tom, zda údajné M1 Max Duo budou mít potřebný grafický výkon.

M1 Max Duo by tak měly být dva M1 Max vedle sebe a nějakým způsobem propojené ve 20jádrové CPU a 64jádrovou grafiku se schopností využít až 128 GB paměti. A nemuselo by zůstat ani u Duo, neboť se dozvídáme i o údajné Quadro, čili čtyřikrát M1 Max se 40 CPU jádry a 128 GPU jádry, přičemž původní M1 má pro srovnání osm CPU jader a sedm GPU jader.

O tom všem mluví jednak Mark Gurman z Bloombergu a pak Hector Martin , který je dobře seznámen s kódem systému macOS. Právě Martin sděluje, že v daném kódu existuje celá řada odkazů na vícečipové procesory a že IRQ kontroler v M1 Pro a Max je jasně vytvořen pro možnost zapojit druhý čip.

Mluví se ale také o tom , že budoucí MacPro budou nebývale drahé, jak uvádí NotebookCheck. Pokud jde o modely chystané na příští rok, pak ty by mohly stát až 50.000 dolarů, což samozřejmě platí pro zcela nejlepší verzi, ovšem jinak mají začínat na jednotkách tisíc. Nedá se ale říci, že by takové ceny byly překvapivé, však desítky tisíc dolarů stojí i některé dnešní konfigurace Mac Pro s procesory Intel, stačí si naporoučet výkonnější CPU s více jádry a bez problémů se dostaneme i nad 50 tisíc dolarů, v nichž už se nějaká kolečka za 400 dolarů snadno ztratí.

Pokud se tak informace o vícečipových M1 Max Duo či rovnou Quadro potvrdí, zajímavý by mohl být na nich především způsob jejich propojení. S velkou pravděpodobností už půjde o moderní způsoby pouzdření vícečipových procesorů, a to s využití technologií 3DFabric firmy TSMC, pro niž je Apple hlavní zákazník.



