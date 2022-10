Apple se spokojí s nižšími zisky, iPhone 14 má při stejné ceně vyšší náklady na výrobu

Apple nové telefony

V první polovině září představila společnostnové telefony iPhone 14 iPhone 14 Pro . Zatímco v ČR jsme byli zaskočeni výrazným nárůstem ceny, právě ta byla paradoxně příjemným překvapením. Český nárůst byl ze značné míry zapříčiněn změnou kurzu české koruny a dolaru (ten se mezi uvedením iPhonu 13 a 14 změnil o téměř 14 % a v podstatě o tolik skočila i česká cena), nicméně v USA se Applu povedlo navzdory inflaci udržet stejnou cenu. Zajímavé je však i to, že si Apple asi nechá sáhnout na zisky, protože cenu nenavyšoval, ačkoli se výrazně zvýšily výrobní náklady na nové iPhony.

Např. součástky na nový iPhone 14 Pro Max a jeho výroba vyjde na 501 USD (v obchodech od 1099 USD), zatímco u předchozího iPhone 13 Pro Max byly náklady 461 USD (a podobně i u předchozích modelů). Hodně podražil např. procesor A16 Bionic vyráběný firmou TSMC, který nyní stojí 110 USD. Dražší jsou také nové snímače od Sony a mnoho součástek zdražilo okolo 20 %.

Tato čísla ale rozhodně neznamenají, že Apple má z každého iPhonu více než 54 %. S dalšími základními náklady má firma u HW obecně cca 65,5% v nákladech a 34,5 % v marži. Právě první číslo se patrně bude kvůli vyšším nákladům na výrobu nových iPhonů o něco zvyšovat. Spolu se softwarem je to pak 56,7 % v nákladech vůči 43,3 % v marži. Je třeba ale nezapomenout také na další věci, které se promítají do ceny produktů a snižují tak čistou marži firmy. Firma např. 8,2 % příjmů investuje do vývoje, 7,2 % jde na administrativu a další oblasti, zisk je také snížen samotnými daněmi z příjmů, ty jsou ale v případě Applu malé, což mu pochopitelně spousta lidí vyčítá. Celkový čistý zisk firmy tak činí "jen" 23,4 % příjmů.