Apple spouští možnost opravit si svůj iPhone, velké úspory ale nečekejte

Právo na opravu je velkým tématem a dokonce i společnost Apple přistoupila k tomu, že uživatelům umožní provádět na svých produktech opravy. Program Self Service Repair prozatím běží v USA, nicméně společnost by ho do konce roku chtěla uvést i v Evropě. Stále však doporučuje provádět opravy raději v autorizovaném servisním středisku, které má adekvátní nástroje i obvykle větší zkušenosti. Apple nicméně nabízí nejen díly pro telefony iPhone, ale i tyto nástroje. Pokud byste si chtěli vybavit dílničku pro opravy a mít všechny nabízené nástroje pro všechny podporované typy iPhonů, měli byste počítat se čtyřmístnou částkou v dolarech.



Pokud jde o díly na iPhone, pak neočekávejte zásadně nižší cenu než v servisu. V podstatě díly na opravu stojí stejně jako autorizovaná oprava (alespoň v USA), takže to v zásadě nedává moc smysl až na jeden detail. Zašlete-li zpět původní díly, třeba vysloužilou baterii, Apple vám vrátí kredit, a to se pak už dostáváme na zajímavější částky. Např. baterie pro veškeré iPhony 12 a 13 od mini až do Pro Max vyjde na 69 USD, nicméně za vrácení té původní vám bude odečteno 24,15 USD. Celková částka se tak dostane na 44,85 USD. iPhone SE (2022) je v tomto o něco levnější, tam baterie stojí 49 USD a vrácená částka je téměř stejná jako v předchozím případě, takže její výměna vyjde pouze na 24,99 USD. Tímto počet podporovaných iPhonů zatím končí.

Nekončí tím ale nabídka dílů. Apple nabízí také spodní reproduktor (38,35 USD), modul fotoaparátu (111,75 USD za jednomodulovou verzi pro SE i třímodulovou pro 13 Pro, vrací 52,5 USD), displej (128,44 až 309,96 USD, vrací 33,6 USD) nebo Taptic Engine (38,35 USD, pro SE za 53,1 USD).