Apple údajně pozastavil vývoj skládacího iPhonu, nebyl spokojen s životností

Kdysi byla "véčka" docela běžnými telefony. Pak přišly smartphony a z trhu takřka zmizely, až se objevily v této chytré formě s displeji přes obě části. Např. Samsung má dvě řady s různými koncepcemi skládání, a to Flip a Fold, přičemž není jedinou firmou, která něco takového má. Už nějakou dobu se tak proslýchá, že skládací telefon chystá i společnost Apple. Nejnovější zákulisní informace ale mluví o tom, že Apple tento projekt odložil k ledu. Prototyp telefonu podobný sérii Galaxy Z Flip měl totiž mít problémy s životností.



Jde o informaci, která se objevila na sociální síti Weibo na účtu Fixed Focus Digital. Podle autora měl Apple kupovat konkurenční telefony Samsungu i jiných firem a provádět na nich reverse engineering, tedy zpětné inženýrství. To znamená, že se někdo snaží přijít pomocí fungujícího produktu na to, jak to pracuje u konkurence. Měl také zkoušet prototyp displeje od Samsungu, který ale nevydržel náročné testování ze strany Applu a po několika dnech testování se rozbil. Apple tak podle těchto úniků pozastavil vývoj, dokud se nenajde dostatečně odolná technologie ohebných displejů, za kterou by se mohl postavit. Neměli bychom tak čekat ohebný iPhone nejen letos, ale ani v příštím roce. Jiné zvěsti pak naznačují, že Apple nejspíš chystá skládací iPhone pro jeho 20. výročí na rok 2027. Zatím je tak vše obestřeno rouškou tajemství. Pokud se Applu povede vyvinou dostatečně kvalitní skládací iPhone, koupili byste si ho?