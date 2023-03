Apple údajně testuje novou Siri, měla by vytvářet věty ve stylu systému GPT

Digitální asistent Apple Siri byl představen v říjnu 2011, což už je pěkně dlouhá doba. V tom čase šlo o velmi pozoruhodný počin a Apple ukázal, že patří ke společnostem schopným uvádět inovativní produkty. Jenže digitálních asistentů se vyrojilo mnoho, navíc byl jejich vývoj většinou rychlejší a lepší. V dnešní době už Siri navzdory vylepšením působí dost archaicky, což je u prémiového výrobce, jakým je Apple, docela ostuda. V posledních týdnech se navíc vyrojily nové systémy využívající umělé inteligence pro všechny fáze interakce se strojem od rozpoznávání přes pochopení až po vygenerování odpovědi v přirozeném jazyce. I když Siri obsahuje části strojového učení, v zásadě jde o systém využívající naskriptované situace (pomocí předpřipravených šablon).

Proslýchá se však, že v Applu už zkouší nový systém, který by měl digitálnímu asistentovi přidat možnost generování lepších odpovědí v přirozeném jazyce pomocí systémů AI podobně, jak to umí třeba v poslední době všude zmiňovaný GPT. Kódové označení projektu má být Bobcat a hovoří se o tom, že by se měl nejprve podívat do systému tvOS, který najdeme v Apple TV a HomePod. Napovídá tak betaverze systému tvOS 16.4. Podobný kód prozrazující možné budoucí využití nového asistenta ale ukazují i betaverze iOS, iPadOS a macOS. Nepředpokládá se však, že by šlo o natolik komplexní systém, jako je celý chatbot ChatGPT.