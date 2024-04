Apple umožňí opravy iPhonů svépomocí i s použitými díly

Produkty společnosti Apple jsou známy tím, že mají poměrně vysokou morální životnost. Telefony patří k high-endu, takže i po letech je jejich výkon dostatečný, mají také nadprůměrně dlouhou softwarovou podporu. I po 5-7 letech lze zpravidla na iPhony stále ještě nainstalovat nejnovější verzi operačního systému iOS a i poté, co už nové generace systému nedostává, stále jsou k dispozici časté bezpečnostní aktualizace několik následujících let (zhruba každé 2 měsíce). Ne vždy to ale musí vydržet hardware, občas se někomu rozbije displej, baterka ztrácí kapacitu, přestane fungovat některý díl jako mikrofon, Touch ID a podobně. Jinak dobře fungující telefon je ale stále možné opravit a Apple nabízí už nějaký ten pátek program Self Service Repair, který usnadňuje i amatérům opravy svých zařízení. Do té doby to bylo horší a pro výměnu některých dílů bylo nutné navštěvovat oficiální servisy a platit ne zrovna levné opravy. Nyní se možnosti tohoto programu dále rozšiřují.



Uživatelé si mohou opravit svůj smartphone i pomocí použitých dílů a není potřeba využít jen ty nové (které obvykle nejsou zrovna levné, takže výměny v originálním servisu nebývají o moc dražší). Toto je krok, který by mohl opravy konečně výrazněji zlevnit. Možné je tak vyměnit i biometrické senzory pro Face ID nebo Touch ID. Kalibrace senzorů bude od podzimu probíhat na zařízení a uživatelé už s výjimkou výměny základní desky nemusí zadávat sériové číslo telefonu.

Zajímavostí je ale i to, že pokud bude iPhone ukraden a původním majitelem zamčen pomocí funkce Activation Lock nebo Lost Mode, aby se nedal opětovně použít, toto se bude týkat i součástek z něj. Pokud ho tak někdo bude chtít prodat na díly, takový díl nepůjde použít, neboť opravovaný iPhone bude detekovat díl z ukradeného zařízení. Problémem je, že to se uživatel dozví obvykle až tehdy, kdy díl má zaplacený a snaží se ho nainstalovat. Od podzimu bude iPhone ukazovat stav těchto komponent, tedy další detaily o jejich původu, i to, zda jde o nové nebo použité díly (což může pomoci odhalení toho, pokud servis, který měl nainstalovat novou součástku, nainstaluje starší nebo neoriginální).