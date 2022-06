Apple uvádí pasivní MacBook Air s čipem M2 a větším 13,6" displejem

MacBook Air zase o kousek dál a spolu s dalšími vylepšeními se může stát i docela zajímavou pracovní variantou (a konkurencí MacBooku Pro). Např. tu máme lepší displej, jehož úhlopříčka byla mírně zvýšena z 13,3" na 13,6". Rozlišení je 2560×1664 pixelů (o 64 pixelů navíc na výšku) a o 25 % se zvýšil maximální jas na 500 nitů. Také není 8bitový jako u původní verze, ale dostal nově podporu 10bitových barev (1 miliarda odstínů).

Nový procesor Apple M2 je spíše evolucí než revolucí, nicméně i tak je o 18 % vyšší výkon CPU, o 35 vyšší výkon GPU a 40 % navíc u Neural Engine příjemným vylepšením, stejně jako přítomnost jednotek pro práci s videem ProRes. Tento procesor tak posouvá novou verzi notebookuzase o kousek dál a spolu s dalšími vylepšeními se může stát i docela zajímavou pracovní variantou (a konkurencí MacBooku Pro). Např. tu máme lepší displej, jehož úhlopříčka byla mírně zvýšena z 13,3" na 13,6". Rozlišení je 2560×1664 pixelů (o 64 pixelů navíc na výšku) a o 25 % se zvýšil maximální jas na 500 nitů. Také není 8bitový jako u původní verze, ale dostal nově podporu 10bitových barev (1 miliarda odstínů).

Procesor Apple M2 nyní můžete mít až s 10jádrovým GPU (původně 7jádrové) a také je možné dostat se s unifikovanou pamětí až na 24 GB (původně max. 16 GB). To vše by mělo vylepšit zejména práci s videem, kde měly náskok vyšší modely Pro. Notebook by to vše měl zvládnout s pasivním chlazením bez ventilátorů. Potěšit může také 4reproduktorové audio včetně Dolby Atmos.



Apple lehce zvětšil akumulátor ze 49,9 Wh na 52,6 Wh, přičemž se nabíjí přes MagSafe nebo USB-C. Díky tomu je možné nechat více volných portů USB-C i v případě, že se notebook nabíjí. Vystačit má na 18 hodin přehrávání videa nebo 15 hodin prohlížení webu. V balení je 30W adaptér (dvouportový 35W u verzí s 10jádrovým GPU a 512GB úložištěm nebo za příplatek), dokoupit lze dokonce 67W adaptér. Máme zde dva porty Thunderbolt 3 (40 Gbps), kompatibilní s DisplayPort a USB 4, k dispozici je také 3,5mm jack, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 a 1080p kamera FaceTime.

Notebook měří 30,41×21,5×1,13 cm (objemově o 20 % menší) a váží 1,24 kg. Pokud jde o cenu, původní MacBook Air s čipem M1 zůstává v nabídce za cenu 29990 Kč s DPH. Bohužel všechno okolo zdražuje, takže ani Apple už nesnižoval ceny jako v posledních letech a původní model se tak nedočkal slevy. Nový MacBook Air s M2 tak začíná na 36990 Kč s 8jádrovým CPU, 8jádrovým GPU, 8 GB unifikované paměti a 256GB úložištěm. Za 10jádrové GPU je příplatek 3000 Kč, 16GB verze vyjde o 6000 Kč dráž, 24GB varianta o 12000 Kč. Upgrade na 512GB SSD stojí nemalých 6000 Kč navíc, 1TB je 12tisícovým příplatkem, 2TB pak 24tisícovým (proti 256GB variantě). Rychlejší nabíjecí adaptéry vyjdou na 600 Kč.