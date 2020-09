Apple uvádí výhodný balík přeplatného One: Spotify protestuje

Apple rozšiřuje nabídku svých předplatných a chce na podobné služby nalákat ještě větší množství zákazníků. Objevuje se tak nyní Apple One, balíček, který sdružuje různá předplatná do jednoho. Zatímco HW je v podání Applu hodně drahý, v případě tohoto předplatného je cena opravdu hodně atraktivní. A to dokonce tak moc, že si Spotify, které nabízí konkurenční streamovací službu k Apple Music, stěžuje na zneužívání dominantního postavení a upřednostňování vlastních služeb, které má dle jeho slov ublížit komunitě vývojářů a ohrožuje svobody uživatelů. Při nastavených cenách není divu, že se Spotify cítí být hodně ohroženo a hledá různá zdůvodnění, proč by se mělo zabránit Applu nabízet nové tarify.



Základem je zde Individuální tarif, který stojí pouhých 285 Kč měsíčně ($14,95), přičemž zahrnuje streamovací služby Apple Music (např. konkurence Spotify) i TV+ (konkurence Netflixu), herní předplatné Apple Arcade a 50GB úložiště na iCloudu. Proti běžným cenám tak zákazník ušetří 167 Kč za měsíc. A aby toho nebylo málo, TV+ a Arcade podporuje rodinné sdílení, takže je mohou využívat i další členové domácnosti bez toho, aniž by za to platili.

Dále je tu Rodinný tarif, kdy lze předplatné sdílet s dalšími pěti lidmi za 389 Kč za měsíc ($19,95, toto navýšení se tak v podstatě týká jen Apple Music a člověk ušetří až 197 Kč proti normálu). To je pouhých 65 Kč na osobu za čtyři služby při maximálním využití. Opět je tu Music, TV+ a Arcade, přičemž kapacita iCloudu se zvýšila na 200 GB.

V USA, Velké Británii, Austrálii a Kanadě je k dispozici ještě předplatné Premier, které stojí $29,95 (u nás by tak stálo asi 579 Kč), které zahrnuje navíc předplatné Apple News+ a nový program Fintess+ (v ceně $9,99 měsíčně), kde lze najít různé tréninkové programy s okamžitým vyhodnocováním dosažených výsledků. I toto lze sdílet s dalšími 5 lidmi (celkem tedy mezi 6 lidmi) a dostanete rovnou 2TB iCloud.

Ceny souvisejících / podobných produktů: