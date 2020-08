Apple žaluje Prepear, prý má podobné logo

Soudní pře se mohou vést z různých důvodů a Apple je většinou před soudem za porušení patentů (ať už oprávněně nebo při marných pokusech patentových trollů). Nyní šel Apple k soudu dobrovolně a zažaloval tvůrce aplikace Prepear. Firma dle společnosti Apple používá logo hrušky, které je svým stylem až příliš podobné logu Applu. No, viděl jsem stylizovaných hrušek už hodně, ale že by zrovna tato byla příliš podobná, to bych neřekl. Žádné vykousnutí, logo není ani plné. Kde tam Apple vidí nějakou přílišnou podobnost, to je mi záhadou. Ano, je to ovoce a zjednodušené, ale to je tak vše. Apple argumentuje dokonce i tím, že lístek je u obou log napravo.



Tvůrci aplikace, kde si lidé mohou vytvářet stravovací plány, říkají, že je Apple tímto chce zničit, protože nemají desítky tisíc dolarů na to, aby utáhli drahá soudní líčení. Stěžují si i na to, že zatímco celý svět se v koronavirové pandemii snaží podporovat hospodářství včetně malých podniků, Apple se je snaží odstranit. Perpear už založil petici na change.org , kde se snaží upozornit na problém a zabránit velkým společnostem takovým způsobem ničit malé podniky. Petice má už téměř 25 tisíc podpisů.

