Apple zaplatí 113 mil. USD v mimosoudním vyrovnání za zpomalující se iPhony

V roce 2017 se zjistilo, že se smartphonyzáměrně zpomalují, aniž by o tom Apple něco řekl svým uživatelům. Není divu, že se roztrhl pytel se žalobami na společnost s nařčením z plánovaného zastarávání. Až později se Apple omluvil a vysvětlil, že jde o záměrnou funkci, která se aktivuje při havárii baterie (neočekávaném vypnutí), která stárnutím není schopna dodat dostatečné množství proudu. V takovém případě pak iPhone běží preventivně pomaleji. Později se tak informace o tom dostala do systému iOS a uživatel měl i možnost funkci vypnout, čímž se ale vystavoval stále zvyšujícímu se riziku neočekávaného vypnutí telefonu. V návaznosti na to padlo několik pokut nebo soudních vyrovnání.