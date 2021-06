Apple zaplatil miliony USD ženě, jejíž lechtivé fotky dali na FB technici Pegatronu

To, že vedení firmy chce dosáhnout nějakého cíle, ještě neznamená, že to reflektují i všichni podřízení nebo dodavatelé. Přesvědčil se o tom Apple, který si hodně zakládá na soukromí. Přesto se servisní středisko starající se o opravy iPhonů rozhodně nezachovalo tak, jak by mohl zákazník očekávat. Šlo o pobočku firmy Pegatron, která je jedním z několika výrobců telefonů Apple iPhone a stará se i o některé servisy. To byl i případ pobočky v Sacramentu v Kalifornii, kde dva technici Pegatronu při opravě telefonu vysokoškolské studentky prošli data na smartphonu a nenechali si je pro sebe.



Našli tu několik lechtivých fotek a videa, přičemž pár fotek a jedno video nahráli jejím jménem na sociální síť Facebook. Apple incident vyšetřil, oba zaměstnanci byli vyhozeni. Přestože za čin mohli technici Pegatronu, odškodné ve výši několika milionů dolarů zaplatil Apple (právník ženy požadoval 5 mil. USD, výsledné číslo ale neznáme). Pegatron chtěl vyrovnání zaplatit z pojistky, to ale pojišťovna odmítla učinit, takže ho zaplatil Apple, Pegatron později vyrovnání proplatil Applu a nyní žaluje svou pojišťovnu.

Připomeňme, že Apple šifruje data na jeho telefonech a chrání přístup do něj, takže aby servisní technici mohli provádět některé úkony s telefonem, je potřeba sdělit jim heslo k odemčení nebo ho dočasně úplně zrušit. Proto je lepší, je-li to při daném stavu telefonu možné, dávat do servisu telefon, který byl předem zálohován a vymazán.