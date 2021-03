Apple zažaloval bývalého zaměstnance za vynášení informací do médií

Zvykli jsme si, že informace o připravovaných produktech a službách se a internet často dostanou ještě před jejich oficiálním představením. Nejčastěji za těmito úniky informací stojí zaměstnanci daných společností, kteří tak často učiní za úplatu – při případném odhalení riskují velké problémy. Ačkoliv ochranná opatření Applu patří k vůbec nejpřísnějším mezi výrobci spotřební elektroniky, na internetu mnohdy kolují detaily o nových iPhonech či jiných zařízeních týdny až měsíce před uvedením na trh. Applu se nedávno podařilo odhalit jednoho z bývalých zaměstnanců, který měl vynášet na veřejnost tajné informace.

Simon Lancaster, který pracoval v Applu na dvou vysokých pozicích do 1. listopadu 2019, byl zažalován u soudu v Kalifornii. Během své práce, která zahrnovala hodnocení materiálů a inovací prototypů, měl přístup k řadě tajných informací. Na konci listopadu 2018 byl údajně poprvé kontaktován zpravodajem nejmenovaného webu s žádostí o vyzrazení některých obchodních tajemství Applu. Během následujících měsíců si podle údajů ve spisu vyměnili několik hovorů, textových zpráv a e-mailů. Postupně tak měl médiím tajně dodat informace o několika nadcházejících produktech i aktualizacích stávajících produktový řad. Některé informace nejspíš zpravodaji předat také během osobních setkání, kdy si mezi sebou aktéři případu vyměňovali fyzické dokumenty.

Obžalovaný Lancaster pochopitelně neriskoval svou kariéru zdarma. Jednou z odměn, kterou měl dostat za vynášení tajných informací, byly pozitivní zprávy o jeho nové společnosti. Na jaře 2019 měl předat informace až ve chvíli, kdy jeho startup získal díky článkům v médiích financování ve výši 1 milionu dolarů. V říjnu téhož roku se schylovalo k odchodu Lancastera z Applu. Zpravodaje proto požádal o článek, který by měl popisovat odchod dlouholetého zaměstnance Applu do nadějného startupu. Jednalo se o společnost Arris, která výrobcům (včetně Applu) dodává inovativní materiály pro jejich produkty. Následně zpravodaji předal tajné dokumentu o něčem, co je samotným Applem označováno jako „Project X“. Podle spekulací by se mohlo jednat o Apple Glass nebo jiný projekt související s rozšířenou realitou.

Lancaster i přes podanou výpověď dále navštěvoval interní setkání Applu, kde se dostal k dalším tajným informacím. Devět dní po oznámení odchodu požádal o přístup ke dvěma dokumentům, které se vůbec netýkaly projektů, na kterých pracoval. I tyto dokumenty následně předal zpravodaji. Nyní bývalý zaměstnanec Applu čelí žalobě za porušení tří zákonů včetně ochrany obchodního tajemství. Apple po něm požaduje mimo jiné náhradu škod.



