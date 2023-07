APU AMD Ryzen 8000 Strix Point mají mít až 12 jader, Strix Halo uvede GPU se 40 CU

Dnešní mobilní procesory AMD Ryzen 7040 řady Phoenix přináší moderní architekturu Zen 4 s výkonným GPU typu RDNA 3. To může mít max. 12 CU, což zajišťuje velmi slušný výkon na integrované GPU, ale na vážnější hraní to stále není. Dragon Range (Ryzen 7045) sice mohou mít až 16 jader, jejich GPU je ale jen na architektuře RDNA 2 s pouhými 2 CU, což je spíše taková základní úsporné "zobrazovadlo". V případě nové generace by ale mohlo jít o další významné skoky vpřed. Jeden z takových procesorů se už objevil v úniku, kde prozradil počet jader.



Zatímco nynější Phoenix má max. 8 jader a tento počet zůstane i u Hawk Point (Ryzen 8040 se stávající architekturou Zen 4) stejně jako max. počet CU u integrovaného GPU, nový Strix Point (Ryzen 8050) by měl celý procesor posunout výrazně dál. Podle úniku má mít až 12 jader, tedy podporu pro až 24 vláken. Najdeme tu hybridní architekturu s jádry Zen 5 i Zen 5c, což jsou úspornější varianty, které ale narozdíl od hybridní architektury Intelu výrazněji neomezují schopnosti jader. L3 cache by se měla zvětšit z 16 MB na 32 MB, získají výkonnější GPU s architekturou RDNA 3.5 (někdy označovaná také RDNA 3+) a celkem tu má být 16 CU, tedy 1024 jader. To by zvýšilo hrubý výkon minimálně o třetinu. Spotřeby se mají pohybovat mezi 15 až 45 W, případně je má být možné nakonfigurovat až na 65 W.



Zajímavé by ale měly být i vysoce výkonné čipy Strix Halo (nadále Ryzen 8050). Tady by mělo být až 16 jader Zen 5 (tedy bez Zen 5c), L3 cache se má zvednout dokonce na 64 MB a jeho grafika RDNA 3.5 má získat až 40 CU, tedy 2560 jader. To už se dostáváme výkonem opravdu dost vysoko. Zde se hovoří o tom, že by mělo jít o čip pro herní konzole.TDP by měla být mezi 25 až 125 W dle konfigurace.



Objevit se má ale i nástupce Dragon Range, který ponese jméno Fire Range (Ryzen 8055). Dostane architekturu Zen 5 a až 16 jader, nicméně jeho integrované GPU sice získá architekturu RDNA 3.5 proti dnešní RDNA 2, zůstanou mu ale jen 2 CU, tedy 128 jader. U těchto procesorů se počítá s 55-75W TDP.