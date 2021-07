Arcadegeddon: první hra pro PlayStation 5 s AMD FidelityFX Super Resolution

AMD FSR je ostatně technologie, která nevyžaduje žádný zvláštní hardware a samozřejmě ani vytrénování příslušné neuronové sítě jako NVIDIA DLSS. Jde tak o dva velice odlišné přístupy, jimiž obě firmy chtějí zajistit tu samou věc, čili zvýšení snímkovací frekvence za cenu pokud možno co nejmenšího poklesu kvality zobrazení. NVIDIA zde vede v kvalitě, ale prohrává na plné čáře v kompatibilitě, neboť AMD FSR může pracovat na Radeonech, GeForce, herních konzolích nebo když na to přijde i na telefonech či tabletech s SoC ARM.

Už nyní se přitom dočkávají svého prvního titulu s FSR majitelé konzolí PlayStation 5. Jde o Arcadegeddon, který v patchi na verzi 0.1.3 dostal podporu FSR 1.0 + TAAU v konzolové i PC verzi. Ostatně PlayStation 5 využívá SoC s grafickým jádrem založeným na moderní RDNA 2, takže lze počítat, že konzolové hry s FSR se budou množit a to samozřejmě platí i pro moderní Xboxy, které rovněž využívají RDNA 2.

Právě v tom tkví hlavní výhoda FSR oproti DLSS a my zde můžeme vidět paralelu s jinými dvěma konkurenčními technologiemi firem AMD a NVIDIA, a sice FreeSync a G-Sync, ovšem s jedním hlavním rozdílem. I v jejich případě platilo a platí to, že FreeSync je celkově univerzálnější a otevřené řešení, které nevyžaduje žádný zvláštní hardware, jenž v případě monitorů zvyšuje celkovou cenu, a to citelně.

Znamená to však, že by NVIDIA mohla v budoucnu namísto DLSS sama adoptovat FSR? S tím asi nelze počítat, neboť DLSS sice bez jader Tensor v grafických čipech NVIDIA fungovat nebude, ale za ty si už nic nepřiplácíme, respektive jsou nedílnou součástí nyní již každé karty GeForce aktuální generace. Není tak pravděpodobné ani to, že NVIDIA nabídne podporu FSR jako alternativu pro DLSS, neboť obě technologie vyžadují implementaci do jednotlivých her, ačkoliv ta v případě FSR může být přeci jen snazší.

FSR by se ale právě díky své široké kompatibilitě a otevřenosti mohla celkově prudce rozšířit, ovšem NVIDIA aktuálně s 80 % dominuje na trhu s grafickými kartami pro PC, kde tak rozhodně není v nevýhodné pozici a z ní bude samozřejmě chtít razit svou DLSS.



