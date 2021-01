Arduino připraví produkt založený na křemíku z Raspberry Pi

Společnost Arduino už tak sama ohlásila , že připraví vlastní obdobu modelu Raspberry Pi Pico, která rovněž využije procesor Raspberry Pi RP2040. Produkt firmy Raspberry přitom postrádá výbavu, která by se mnohým hodila, a to především Wi-Fi a Bluetooth. V Arduinu mysleli právě na to, čili nový Arduino Nano RP2040 Connect bude nabízet obě tato rozhraní a navíc ještě 9osý IMU senzor a také mikrofon.