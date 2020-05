ARM Cortex-X1 nastupuje a slibuje prudký nárůst výkonu

ARM se tak tentokráte soustředí na výkon a uvádí nový 'Cortex-X Custom Program', který lze brát jako evoluci předchozího 'Built on Arm Cortex Technology Program' a jde prostě o to, aby partneři a uživatelé licencí měli možnost si jádra ARM dále přizpůsobovat a upravovat pro své potřeby nad rámec původní podoby. Do nového programu pak jako základ patří jádro ARM Cortex-X1, které bylo označeno za vůbec nejvýkonnější Cortex, jaký se dosud objevil.

Cortex-X1 se tak orientuje především na výkon s tím, že společnost ARM se zde nezaměřila na dlouhodobě udržitelný výkon, ale spíše na krátkodobou, ovšem o to intenzivnější zátěž. Lze si tak představit, že půjde především o práci s turbo frekvencemi, které ostatně ze své podstaty nejsou dlouhodobě udržitelné.

ARM srovnává nový Cortex-X1 s rovněž novým jádrem Cortex-A78, které by se mělo stát základem SoC příštích generací mobilních telefonů (mimo jiné) a slibuje o třetinu vyšší propustnost při rozesílání instrukcí (dispatch bandwidth), dvojnásobné vykonávání FP/ASIMD operací a máme tu také až dvojnásobné kapacity L1, L2 i L3 cache.

Jádra Cortex-X1 tak budou o desítky procent rychlejší než Cortex-A77 či A78 v případě celočíselných operací a v případě strojového učení či příslušných operací to může být dvojnásobek.

Další srovnání se týká navýšení jednovláknového výkonu operací s pevnou i pohyblivou řádovou čárkou a opět jde o cca 20 až 30 procent výkonu navíc ve srovnání s Cortex-A77 či A78.

Ceny souvisejících / podobných produktů: