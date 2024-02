ARM Cortex-X5 údajně v problémech kvůli příliš vysoké spotřebě

Procesory na architektuře ARM mohou (ale nemusí) využívat jader vyvíjených ARMem známé jako Cortex. Např. Apple si dělá jádra vlastní, MediaTek naopak využívá Cortexy, v případě posledních generací až Cortex-X4. Nyní se objevují informace o připravovaném nástupci Cortex-X5. Tato novinka by měla dále navýšit výkon, nicméně se dle neoficiálních informací ukazuje, že jí začíná chybět to, co vždy šlo ARMům nejlépe, efektivita. Proslýchá se totiž, že nová jádra X5 sice dosahují vysokých výkonů, nicméně při vysokých frekvencích mají už opravdu hodně vysokou spotřebu.

Výsledkem testů je to, že Cortex-X5 natolik rozpaluje celý procesor, že tím způsobuje throttling, tedy omezování výkonu sama sebe i dalších jader, což ve výsledku způsobuje, že procesor dosahuje překvapivě špatných vícevláknových výkonů. Nyní je otázkou, zda mu nepomůže alespoň výroba 3nm procesem. Cortex-X5 by se měl objevit v procesoru MediaTek Dimensity 9400. Naopak Apple má u svého A18 Pro stejně jako u předchozí generace A17 Pro upřednostnit lepší efektivitu před až nesmyslně vysokým výkonem, který je spíše v teoretické (benchmarkové) rovině než té praktické.