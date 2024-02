ARM Neoverse V3 přináší až 128 jader na socket a výrazně vyšší výkon v AI

ARM v posledních letech dost proráží i v serverové oblasti, kde nabízí solidní výkon, vysoký počet jader, a to vše při relativně nízké spotřebě. Stávající architekturu Neoverse V2, kterou najdeme např. v Neoverse V3 (Poseidon). Novinka na jednom čipu může mít až 64 jader Neoverse V3, přičemž procesor může být složen ze dvou takových čipů, což ve výsledku vytvoří 128jádrový procesor (na jednom socketu). Zde ale připomeňme, že Intel např. chystá až 288jádrové Architekturav posledních letech dost proráží i v serverové oblasti, kde nabízí solidní výkon, vysoký počet jader, a to vše při relativně nízké spotřebě. Stávající architekturu Neoverse V2, kterou najdeme např. v procesorech Nvidia Grace , nyní nahradí nová verze(Poseidon). Novinka na jednom čipu může mít až 64 jader Neoverse V3, přičemž procesor může být složen ze dvou takových čipů, což ve výsledku vytvoří 128jádrový procesor (na jednom socketu). Zde ale připomeňme, že Intel např. chystá až 288jádrové procesory Sierra Forest . Podporovány jsou paměti DDR5, LPDDR5 i HBM3, nechybí ani podpora pro PCIe Gen 5 a CXL 3.0.

Tyto 64bitové procesory jsou založeny na architektuře ARMv9.2, mají jednotky pro SVE2, kryptografické funkce, 64 kB instrukční i 64 kB datové L1 cache, v případě L2 cache může mít CPU kapacitu 1 MB, 2 MB nebo dokonce 3 MB na jádro. Proti Neoverse N2 se výkon zvyšuje o 9-16 % (např. 9 % u kryptografie, 10 % u videa, 13 % v Javě, 16 % u SQL), nicméně u datové analýzy v AI jde až o 84% nárůst výkonu. K dispozici bude také CSS verze pro AI řešení díky integrovanému AI akcelerátoru (toto umožní rychlou integraci ve vlastních čipech jiných společností založených na této architektuře).



ARM současně představil také úspornou variantu Neoverse N3. V jejím případě zde může být 8 až 32 jader, přičemž 32jádrová varianta by se měla vlézt do 40W TDP, což znamená spotřebu lehce přes 1 W na jádro. Zde mohou být obě L1 cache o kapacitě 32 kB nebo 64 kB, v případě L2 cache to může být od 128 kB nově až po 2 MB na jádro. Tato novinka přináší o 9-30 % vyšší výkon než Neoverse N2, nicméně v datové AI analýze jde o 196% nárůst. Do budoucna se pak v rámci série V počítá s CSS Vega pod kódovým označením Adonis, u série N půjde o CSS Ranger s kódovým označením Dionysus.