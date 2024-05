ARM uvedl Cortex-X925 a další na 3nm procesu, může mít až 3,8 GHz

ARM představuje upravenou verzi architektury ARMv9.2, která byla uzpůsobena pro 3nm výrobní procesy (ARMv9.2 jako taková byla představena loni). Spolu s tím byla představena i nová procesorová i grafická jádra. Máme tu i Client Compute Solutions (CSS), což je souhrnný název pro platformu obsahující hardware, software i další nástroje, přičemž nový procesor může najít své místo ve smartphonech, tabletech, ale nejen tam. ARM vidí možnou budoucnost také v noteboocích a PC. Operační systém Windows on ARM se dostává více do povědomí s tím, jak Qualcomm nedávno představil procesor Snapdragon X Plus a X Elite, novinky od ARM by v tomto mohly také přijít vhod.



Novým nejvýkonnějším jádrem je nově Cortex-X925 (a nikoli Cortex-X5, jak jsme mysleli, že se bude jmenovat). Toto jádro nyní díky 3nm procesu může dosahovat velmi vysoké frekvence až 3,8 GHz. ARM mluví především o výrazném navýšení výkonu v oblasti AI, přináší totiž o 50 % více TOPS pro toto nasazení, praktický výkon v Phi-3 se navýšil o 46 %. Jednovláknový výkon šel nahoru o 36 % v benchmarku Geekbench. Zajímavostí je také obří 3MB privátní L2 cache. ARM navýšilo počet instrukcí zpracovaných za cyklus, 2násobně se navýšila rychlost instrukční L1 cache a 2násobná je velikost TLB. SIMD/FP jednotky byly vylepšeny ze 4×128b na 6×128b, máme tu 4 jednotky pro násobení celých čísel (původně 2) a 2 jednotky pro srovnávání desetinných čísel (původně 1). Pro úsporu energie tu je DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling).



Výkonnými jádry jsou nově Cortex-A725. Ty proti nynějším Cortex-A720 zvyšují svůj výkon o 35 %, energetická efektivita se pak zvyšuje o 25 %. ARM také hovoří o optimalizaci práce s L3 cache (o 20 %). Úsporná jádra Cortex-A520 se zásadně nemění, nicméně díky přechodu na 3nm proces jsou nyní o 15 % úspornější, což se hodí.



Nezapomnělo se ale ani na nové GPU Immortalis-G925. To je obecně 14jádrové (může mít 10 až 24 jader) a má přinášet o 37 % více grafického výkonu než předchůdce, současně má ve hrách brát o 30 % méně energie. Jde o třetí generaci, která podporuje ray-tracing a v této oblasti má nabízet o 52 % vyšší výkon než 12jádrový Immortalis-G720. Užitečným vylepšením má být také o 10 % nižší spotřeba při přehrávání videa, např. z YouTube. Pro inferenci AI má výkon vyšší o 36 %. Mali-G725 je pak novým GPU pro nižší třídy, to může mít 6-9 jader, Mali-G625 pak od 1 do 5 GPU jader.