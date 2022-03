Asahi jako první Linux podporuje čipy M1 firmy Apple

Asahi Linux je tak vůbec první linuxová distribuce, která nativně podporuje čipy Apple M1, M1 Pro a M1 Max, ovšem aktuálně je k dispozici v alfa verzi, což znamená, že má velice daleko k dokonalosti a může být značně nestabilní i neúplná. Vývojáři ale slibují, že právě díky vypuštění alfa verze na veřejnost budou nyní moci postupovat rychleji.

Instalace Asahi Linuxu na počítač Mac přitom nevyžaduje žádný jailbreak, čili nejde o proces, který by od uživatele vyžadoval z hlediska firmy Apple nestandardní přístup. Stejně tak nemá nijak ovlivnit bezpečnost daného zařízení se systémem macOS. Zatím ale tvůrci stejně doporučují, aby si Asahi Linux instalovali pouze zkušení uživatelé či vývojáři, ale to je prostě jen důsledek toho, že ani zdaleka nejde o stabilní systém, který je popisován jako "remix Arch Linux ARM s Plasma desktopem".

Kdo si tak může vyzkoušet Asahi Linux na svém Macu? Je to každý, kdo má k dispozici model s M1, M1 Pro či M1 Max, a to kromě počítače Mac Studio . Dále je zapotřebí macOS 12.3 či novější a alespoň 53 GB prostoru pro provedení instalace, která ve výchozím nastavení vytvoří dual boot, abychom mohli kdykoliv nabootovat i do macOS.