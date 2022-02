ASML žádá zákazníky, aby ignorovali nekalou čínskou konkurenci

Společnost ASML dosud shromažďuje důkazy a prošetřuje celou záležitost, nicméně tu má co do činění s firmou, která je přímo spojena se společností XTAL Inc. A tu již firma ASML dříve žalovala právě kvůli krádeži duševního vlastnictví a v roce 2019 úspěšně vysoudila 845 milionů dolarů.

Konkrétně pak jde v tomto novém případě o firmu Dongfang Jingyuan Electron Ltd., která patří mezi čínské technologické startupy a ve vládních kruzích jí přezdívají "malý obr". Dle serveru Bloomberg patří Dongfang Jingyuan mezi chráněné firmy, kterým nehrozí žádné regulační zásahy a pokuty.

Je tak zřejmé, že Dongfang Jingyuan je součástí čínských snah vyvinout domácí výrobní technologie, které Čína nyní postrádá a od kterých se Spojené státy snaží ji nyní izolovat.

Společnost ASML se tak zatím ještě nerozhodla podniknout příslušné právní kroky, což nastane až poté, co budou shromážděny důkazy a selžou jiné možné způsoby. Dozvídáme se však, že na zaslané dopisy s dotazy, v nichž se XTAL i Dongfang Jingyuan mohly vyjádřit a obhájit se, nikdo neodpověděl. ASML se tak už obrátila na čínské úřady a pokud ani od nich nezíská uspokojivou odpověď, bude se muset opět obrátit na soud. Současně s tím také varuje veřejnost a zákazníky, že Dongfang Jingyuan pravděpodobně porušuje její patenty a snaží se kopírovat její technologie.

Lze tak říci, že holandská ASML je tu chycena mezi mlýnské kameny obchodní války mezi USA a Čínou. Právě Čína v posledních letech ztratila přístup k moderním západním technologiím a aktuálně nemá jak se posunout do éry EUV litografie. My přitom nevíme, čeho se tento nový případ konkrétně týká, ale je zřejmé, že jde prostě o čínskou snahu vyvinout své vlastní výrobní technologie za každou cenu, neboť jedinou alternativou je v současné situaci dívat se na to, jak se náskok ostatních stále zvyšuje.

