ASRock DeskMini SFF nabídne desktopová APU Renoir

Společnost ASRock jako výrobce desek i jiných komponent může snadno vyrábět i celá vlastní PC různých formátů, přičemž DeskMini patří mezi SFF, čili prostě Small Form Factor. Jako taková se mohou velice hodit pro použití s APU na malých deskách bez využití samostatné grafické karty a takový počítač mohou zákazníci využít prostě jako sekundární PC v domácnosti využité třeba pro přehrávání multimédií a občasnou hru.

Desktopová APU Ryzen 4000G generace Renoir by už na sebe neměla nechat dlouho čekat, jak ukazuje i tento výpis, na němž můžeme identifikovat inženýrský vzorek desktopového Renoir. Ten je vybaven osmi procesorovými jádry na základním taktu 3500 MHz a grafikou Radeon s 512 MB paměti vyhrazené ze systémové RAM (čili DDR4-3200) na desce ASRock X300M-STX.

_rogame nám pak uvádí i podrobnosti o tomto modelu, dle nichž půjde o model s iGPU na taktu 1750 MHz, který v Time Spy dosáhl CPU a GPU skóre 8522 a 1182 bodů. Půjde tak o mírně vyšší hodnoty v porovnání s mobilním Ryzenem 7 4800HS, ovšem je třeba vzít v potaz, že jde stále o inženýrský vzorek desktopového APU, takže lze očekávat ve výsledku spíše ješt vyšší výkon.

Nyní si už jen musíme počkat na to, až AMD vyšle desktopové Renoir na trh, nebo je zatím alespoň představí. To by mohlo nastat za týden, kdy mají být představeny i Matisse Refresh a snad i desky s B550. Uvidíme.

