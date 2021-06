ASRock hlásí snižující se poptávku po GPU, následovat mají ceny

Ceny grafických karet se začínají snižovat i v našich obchodech , nicméně jde zatím jen o začátek na dlouhé cestě k očekávaným částkám, které by měly odpovídat doporučeným cenám. Můžeme být rádi alespoň za to, že se situace už pomalu zlepšuje, i když tu samozřejmě není žádná záruka toho, že jde už o trend a ne jen malý výkyv.

Společnost ASRock, jeden ze známých AIB výrobců karet, nyní ohlásil rekordní zisk 17,88 milionů dolarů, a to za první letošní kvartál, což představuje o 37 % více než na konci předchozího roku a o 67 % více v meziročním srovnání. Můžeme také počítat s tím, že zisky této firmy i jí podobných budou velice dobré i v tomto kvartálu a po zbytek roku, neboť dle názoru jejího vedení půjdou prodeje GPU nahoru i v třetím kvartálu (via Digitimes ) a co se týče čtvrtého, o tom se firma nezmínila, ale ten je tradičně velice silný.

ceny AIB grafických karet - ceny AIB grafických karet - Jon Peddie Research

ASRock se zmínil ale především o tom, že ceny grafických karet se snižují díky nižší poptávce především těžařů v Číně a také bylo zmíněno, že dodávky grafických karet Radeon se mají v druhé polovině roku zvýšit, což bude následek navýšené výroby GPU a lepší dostupnosti substrátů. Přesně to nám ostatně už dříve slíbilo samotné AMD.

Společnost ASRock také uvádí, že grafické karty budou v tomto čtvrtletí tvořit asi 20 procent tržeb, které z celé poloviny závisí na prodeji základních desek. A zde si ASRock postěžoval, že desky by se mohly prodávat mnohem lépe, kdyby nebylo nedostatku procesorů AMD i Intel, což je situace, která se možná zlepší až koncem roku. Je trošku překvapivé vidět tu vedle AMD i Intel, v jehož případě na našem trhu rozhodně nepociťujeme takový nedostatek procesorů jako v případě AMD a těžko najít nějaký model, který by nebyl k sehnání. To ale samozřejmě neznamená, že je vše a všude ideální.

Je pravděpodobné, že to nejhorší má už trh s grafickými kartami za sebou a nyní se bude situace pomalu zlepšovat. To nejlépe poznáme na cenách a také na tom, že se grafické karty už objeví v běžné nabídce prodejců. Zatím jejich ceny klesly jen mírně a skladem dostupné karty musíme stále hledat, a to spíše mezi menšími prodejci a to často i takovými, jejichž reputace nedává záruku bezproblémového nákupu.

