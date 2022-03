ASRock nabízí 12 APU z PlayStation 5 v jedné těžební stanici

Zařízení "ASRock Mining Rig Barebone 610 Mhs 12x AMD BC-250" se prodává za 13,5 tisíc eur, přičemž ony čipy AMD BC-250 by ve skutečnosti měly být SoC Oberon, čili APU určená původně pro konzole PlayStation 5. Na to ukazuje i zmínka o APU a 16 GB paměti GDDR6.

Vypadá to, že AMD asi našlo další využití pro vadné modely těchto APU, které už používá v kitech AMD 4700S. Rozdíl bude zřejmě v tom, že zatímco APU ve zmíněných kitech mají deaktivovanou, čili špatně vyrobenou grafickou část, zde půjde o něco jiného. Může jít třeba o procesorovou část, čili jádra Zen 2, neboť ta nemusí být pro účely těžby nutně zapotřebí, respektive rozhodně ne všechna.

Není tak třeba se hned rozčilovat nad tím, jak ASRock odvádí z trhu APU, která by se jinak využila v nedostatkových konzolích PlayStation 5. Jde spíše o APU, pro něž by se našlo další využití jen obtížně. Nicméně i tak se tu pochopitelně na těžbu spotřebovávají cenné zdroje, které by mohly být využity jinde, ale to už záleží prostě na našem celkovém pohledu na těžbu kryptoměn.

Celý rackový systém má klasické provedení, čili tu máme řadu jednotek posázených těsně vedle sebe, jejichž chlazení je součástí celého tunelu, skrz nějž bude vzduch rozhýbán pomocí několika ventilátorů. Dole pak máme dva 1200W zdroje (a dvě další prázdné PSU pozice) a každá z 12 jednotek tu nabízí 1Gb/s Ethernet, DisplayPort a po dvou USB 2.0 a 3.0.

Celkově pak má tento systém nabídnout výkon 610 MH/s, což zcela odpovídá informacím o hashovacím výkonu čipu AMD BC-250, který má být mírně nad 50 MH/s. Může se ale taková věc dnes vyplatit?

Když to poněkud zjednodušíme, výkon 610 MHz nám dnes zajistí pět karet RTX 3090, v jejichž případě nemusíme řešit omezení LHR. Pět RTX 3090 nás dnes přijde na 275 tisíc korun, zatímco tato těžební mašina v přepočtu stojí 330 tisíc korun. Do vzniklého rozdílu se přitom s přehledem vejde cena zbylého potřebného hardwaru pro provoz pěti RTX 3090.



Pak už tedy bude záležet spíše na efektivitě provozu a těžko říci, jakou spotřebu může mít dvanáct jednotek s APU z PS5, nicméně by to odhadem mohly být cca 1,5 až 2 kW, přičemž spotřeba pěti RTX 3090 se pohybuje spíše u spodní hranice. Dle zdroje ( KOMACHI_ENSAKA ) prodejce láká zákazníky na to, že jedno BC-250 může vydělat až 3 USD v Ethereu denně v závislosti na ceně energie. To bychom ale za energii neplatili v podstatě nic a i tak jsou 3 dolary s ohledem na aktuální náročnost těžby a hodnotu Etherea příliš. Reálné je očekávat cca 15 USD denně, a to za celý rig, ovšem jak už bylo řečeno, to závisí na více proměnných.

