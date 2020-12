ASRock Rack M2_VGA: malá 2D grafika do slotu M.2 PCIe

Na trh se dostává zajímavá grafická karta od ASRock Rack. Už to, že se o ní stará serverová divize, dává tušit, že nepůjde o standardní variantu. U mnoha serverových počítačů, ale třeba i různých kiosků, terminálů a jiných embedded nasazení není potřeba žádných složitějších grafických výstupů a vystačí si jednoduchým 2D obrazem. Právě proto se objevila 2D grafika ASRock Rack M2_VGA. Název napovídá, že tato karta je určena do slotu M.2 PCIe (M.2 2280) a úplně si vystačí s jedinou PCIe linkou. A také říká, co bude výstupem. Tím je zde klasický VGA (15pinový D-Sub) konektor. Pro základní zobrazení 2D obrazu to naprosto dostačuje.



O obraz se tu stará čip Siliconmotion SM750 s podporou rozlišení do 1920×1080 pixelů (Full HD). Vnitřní paměť má v dnešní době, kdy mají 3D karty i přes 10 GB paměti, úsměvnou kapacitu 16 MB (jde o typ DDR). Spotřeba celého řešení činí 1,49 W. Karta je dodávána i s headerem s oním VGA portem, druhým kabelem je tu pak 3,3V Goldfinger.



