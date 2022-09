ASRock uvádí 27" a 34" herní monitory se 165 Hz, větší model má i Wi-Fi

HyperX, ASRock, která představila dvě novinky. Prvním modelem je Phantom Gaming PG27FF1A, tedy 27" model s Full HD rozlišením 1920×1080 pixelů. Jde o typ IPS s maximální frekvencí 165 Hz a podporou AMD FreeSync Premium. Maximální jas je 250 cd/m2, kontrast dosahuje 1100:1. Podporuje 8bitové barvy (16,7 mil. barev) a dosahuje odezvy 1ms MPRT. Pokrývá 94 % DCI-P3 a 123 % sRGB. Z HDR technologií tu máme pouze podporu HDR10.

Monitor má jeden DisplayPort 1.2 a dva HDMI 2.0, nechybí ani jack pro sluchátka. Ozvučení mají na starosti dva 2W reproduktory, takže asi nelze čekat zázraky. Monitor podporuje náklon od -5° do +23°, natočení +/-20° a montáž na zeď (VESA 100×100mm). Typická spotřeba je 27 W, maximální 42 W. Monitor vyjde na 190 USD.



Druhým monitorem je zakřivený model Phantom Gaming PG34WQ15R2B. Za tímto názvem se skrývá 34" monitor s panelem typu VA a zakřivením 1500R. Rozlišení povyskočilo na 3440×1440 pixelů, frekvence zůstala max. na 165 Hz a také zde je AMD FreeSync Premium. Dosahuje mnohem vyššího jasu 550 cd/m2 a podporuje DisplayHDR 400. Díky panelu VA má také mnohem vyšší kontrast 3000:1. Nadále jde o 8bitový monitor s odezvou 1 ms MRPT. Pokrývá 91 % DCI-P3 a 115 % sRGB.



Najdeme zde jeden DisplayPort 1.4 a dvojici HDMI 2.0, k dispozici je také 3,5mm jack pro sluchátka. Podporován je náklon od -7° do +20°, natočení +/-20°, výškové nastavení ve 100mm rozsahu a montáž na zeď (VESA 100×100mm). Spotřeba je 65 W typicky a 100 W maximálně. Velmi zajímavou funkcí je integrovaná Wi-Fi anténa. Ta by se měla připojit k PC a zesílit signál z 2-3 na 7 dBi (může přijít vhod, pokud je počítač pod stolem). Cena by se měla pohybovat okolo 430 USD.