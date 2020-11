ASRock uvádí desku X570 PG Velocita pro náročné

PG jako Phantom Gaming a právě do této řady by nová ASRock X570 PG Velocita měla zapadnout jako deska určená pro náročné uživatele toužící sestavit si nový herní počítač. Společnost ASRock přitom hlásí, že "vyslyšela hlas online hráčů", když se rozhodla tuto desku vybavit síťovým řešením značky Killer. To ale doufejme nebude to hlavní, i když pro výrobce jde o zásadní věc, které přizpůsobil také nové logo PG, kde oheň v jeho písmenech symbolizuje vysokou přenosovou rychlost.

To se ale nebude týkat jen propustnosti síťových rozhraní. ASRock tím chce také ukázat na rozhraní PCIe 4.0, ale s ním se v případě desek s X570 počítá tak nějak automaticky.

Deska také zdůrazňuje fialovo-červený design také pomocí barevných LED, které jsou umístěny v chladičích, přičemž chlazení čipové sady je tu stále aktivní, jak jsme v případě desek s X570 zvyklí.

Co se týče sítě, konkrétně tu máme Killer E3100 a Killer AX1650, čili 2,5Gb/s Ethernet a vedle něj i moderní Wi-Fi s výstupy na externí anténu. V nabídce jsou také funkce Killer Prioritization Engine a Killer DoubleShot Pro, přičemž první jmenovaná slouží prostě pro prioritizaci herních packetů, aby v rámci domácí sítě putovaly přednostně a Killer DoubleShot pro zase slouží pro využití Ethernetu i Wi-Fi zároveň, přičemž systém se automaticky rozhodne, které rozhraní aktuálně využije pro nejdůležitější data, a to na základě rychlosti, odezvy a spolehlivosti. Čili by to logicky měl být kabel.

Dále bylo zmíněno 14fázové napájení Digi Power Phase s 50A Dr. MOS, k dispozici máme dva sloty M.2 pro PCIe 4.0 x4 se 64 Gb/s a samozřejmě i slot PCIe 4.0 x16 pro grafickou kartu.





Více se o desce ASRock X570 PG Velocita dozvíme na stránkách výrobce

