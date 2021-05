ASRock uvádí desky Riptide X570S a B550

Řady ASRock Phantom Gaming tak budou obohaceny o desky X570S a B550 PG Riptide, přičemž obě už přijdou s pasivním chlazením čipové sady, což platí pochopitelně zvláště pro model s čipsetem X570. Nicméně pokud jde o tuto skutečnost, výrobce se ani neobtěžoval ji ve své tiskové zprávě nějak zvlášť vyzdvihovat a soustředil se spíše na jiné vlastnosti nových desek.

Dozvídáme se ale, že AMD ve skutečnosti nejspíše nepřipravilo nový křemík, čili novou verzi či revizi čipsetu X570. ASRock mluví jen o změnách v mikrokódu a o vyladěném BIOSu, díky čemuž ASRock X570S PG Riptide nabízí "revoluční bezventilátorový design". Jeden by řekl, že pasivní chlazení čipsetu je dnes spíše standard, ale jistě, X570 obvykle využívají aktivní chlazení. Podobné "revoluce" si však chystají také ostatní výrobci desek.

Obě nové desky sdílí stejný 10fázový systém napájení procesoru s Dr.MOS a 60A cívkami a mají i velice podobný design. A vypadá to, že X570 si zde skutečně vystačí s běžně vypadajícím pasivem, takže se nabízí otázka, zda by nešlo provést potřebné úpravy, aby i některé starší desky nemusely využívat aktivní chlazení čipsetu. To samozřejmě za předpokladu, že jeho chladič by bez zapnutého ventilátoru na takový úkol stačil.

Obě desky také nesou dva M.2 NVMe SSD sloty plus jeden M.2 pro Wi-Fi kartu, dále porty USB (ASRock Lightning Gaming Ports) určené zvláště novým periferiím s velice vysokou dotazovací frekvencí (dnes až 8000 Hz) a také rychlý Ethernet v podobě 2,5Gb/s Killer E3100. Taková propustnost Ethernetu už je na moderních deskách vcelku běžná, ovšem právě proto si modely s X570 zaslouží aktualizovat, neboť v době jejich nástupu na trh ještě o běžnou výbavu ani zdaleka nešlo.

Dále tu máme prvek Graphics Card Holder, čili držák pro dlouhé karty, který se prostě přimontuje na dva šroubky, jež fixují k trayi i samotnou desku. Držák pak bude kartu podepírat zespodu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: