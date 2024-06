ASRock uvedl Radeony RX 7900 WS s napájením 12V-2x6

ASRock představil nové varianty grafických karet Radeon RX 7900. Konkrétně jde o Radeon RX 7900 XT WS 20GB a Radeon RX 7900 XTX WS 24 GB. Máme tu chladič s dmychadlovým ventilátorem (blower fan). Ten tlačí vzduch kolmo na osu rotoru, tedy přes heatsink umístěný vedle ventilátoru směrem přes celou kartu dozadu a ven z počítače. Výhodou tohoto řešení jsou menší prostorové nároky (ventilátor a heatsink jsou primárně vedle sebe) a vyšší výkon v případě, že je nedostatečný průtok vzduchu v počítačové skříni, proto se často používá např. u serverových karet s omezeným prostorem, kde by mělo klasické axiální řešení problém, nezřídka je také k nalezení u referenčních karet.

Dnes se ale u karet často používají právě ony axiální ventilátory, které tlačí vzduch rovnoběžně s osou rotoru, tedy ne směrem do strany od ventilátoru, ale za něj a vytlačují vzduch dozadu a ven do stran (teplý vzduch tedy končí ve skříni). Proto je ventilátor obvykle usazen na heatsinku, aby měl na co a přes co foukat, často tu také není jen jeden jako u dmychadlového řešení, ale dva nebo tři, ty se ale mohou točit relativně pomalu. Celé řešení je tak tlustší a více závislé na průtoku ve skříni (něco musí odvést teplý vzduch nafoukaný do skříně). Dmychadlové řešení má nicméně nevýhodu ve vysoké hlučnosti. Chladič nových karet ASRocku je ale ve výsledku jen dvouslotový a využívá technologie vapor-chamber (výparníkové komory).



Zvláštní změnou je přechod z napájení pomocí dvojice 8pinových konektorů na mnohými nenáviděný konektor 12V-2x6, který známe z výkonnějších variant karet GeForce RTX 4000 od Nvidie. Výhodou tohoto řešení jsou opětovně prostorové nároky, jeden napájecí kabel je úspornější než dva.

Tyto dvě úpravy dávají vznik oprávněné otázce, komu jsou vlastně tyto karty určeny? Výkonné, prostorově méně náročně, ale hlučnější chlazení, současně také prostorově méně náročné řešení napájení a přídomek WS napovídají, že jde o karty do pracovních stanic a jiných velkých počítačů, a to především takových, kde je těchto karet více. Míří tedy do center, kde se provádí paralelní výpočty nebo akcelerace algoritmů umělé inteligence ve strojích, které jsou vybaveny vyšším počtem grafických karet, a kde je nutno je účinně uchladit v omezených prostorových podmínkách. Nejde tedy o karty pro hraní her, i když i to zvládnou.