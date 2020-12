ASRock X370 Taichi i přes nezájem AMD podporuje Ryzen 5000

ASRock X370 Taichi a Professional nejsou ale jediné desky s čipsety řady 300, na kterých firma ASRock rozchodila procesory Ryzen 5000. Nedávno se objevila zpráva, že ty fungují dokonce i na levné a staré desce A320M-HDV R4.0 , a to v podobě Ryzenu 9 5900X. Lze očekávat, že jeho výkon nemusí být kvůli systému napájení desky úplně nejlepší, ale na kvalitnějších deskách jako X370 Taichi či prostě na modelech s lepším systémem napájení není důvod, proč by i 5900X neběhal jak z praku.





Server Tom's Hardware požádal firmu AMD o rychlé vyjádření k této věci (viz @komachi_ensaka a fóra JZelectronic.de - sekce ASRock) a odpověď byla prostá: "AMD nemá žádné plány pro podporu procesorů Ryzen 5000 na čipových sadách AMD 300 Series".

Taková odpověď se dala očekávat, stejně jako to, že podpora nových CPU na starých deskách bude spadat čistě do iniciativy jejich výrobců. Otázka je spíše ta, zda jim AMD v tom nějak bude či nebude aktivně bránit a zatím to tak nevypadá.

Hledat tak můžeme BIOS verze 6.61 (komachi_ensaka špatně udává 6.11), který je možná stáhnout třeba z Google Drive . Jedná se o BIOS pro verzi X370 Taichi, ovšem stále je to pouze alfa verze, která by tak mohla dělat problémy. A samozřejmě platí, že pokud někdo neplánuje kupovat nový Ryzen 5000, nemá ani důvod si takovouto verzi BIOSu stahovat a flashovat.

My uvidíme, jak se bude podpora procesorů Ryzen 5000 vyvíjet dále. Pokud tu máme již takovéto první vlašťovky, pak lze očekávat, že počet desek z 300 Series vhodných pro Vermeer se bude rozšiřovat. Na druhou stranu výrobci ještě pracují na konečných verzích BIOSů pro desky s novějšími čipsety 400 Series a není vůbec zaručeno, že se jim bude chtít vůbec pustit do aktualizací pro ještě starší desky. Ostatně samotný ASRock daný BIOS 6.61 oficiálně nenabízí a jako nejnovější má na stránkách verzi 6.40 pro Ryzen 3000 XT.



