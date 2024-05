Assassin's Creed Shadows: trailer na nový díl z feudálního Japonska

Není to tak dávno, co jsme se jednou za rok dočkali nového velkého dílu série Assassin's Creed. V roce 2014 šlo dokonce o dva díly (Rogue, Unity), což bylo už doprovázeno výraznou kritikou hráčů, kteří čím dál tím více volali po větších změnách mezi jednotlivými díly. Následovalo ještě vydání už rozpracovaného Syndicate a pak se Ubisoft zaměřil na upravený koncept s větším důrazem na otevřenost herního světa, RPG prvky a akci, čímž nové díly série více přiblížil k tehdy mimořádně úspěšné hře Zaklínač 3: Divoký hon a začal vydávat nové díly sice méně často, ale zato výrazně obsáhlejší co do rozlohy a rozmanitosti herního světa, počtu misí i následujících obsahových rozšíření v podobě placených DLC.

Tímto postupem jsme se ale brzy dostali do dalšího extrému, kdy hráči začali být unavení z velikosti nejnovějších dílů Assassin's Creed (Odyssey, Valhalla), protože je na dohrání veškerého jejich obsahu potřeba značné množství času. To vedlo k tomu, že minulý rok Ubisoft vydal výrazně menší titul v podobě Assassin's Creed Mirage, kterým chtěl nabídnout dlouhodobým příznivcům série nový titul coby návrat ke kořenům série s důrazem na stealth. Postupný vývoj série shrnuje následující tabulka (časy pro dohrání pochází z webu HowLongToBeat):

Název hry Vydání Prostředí / Téma Období Dohrání (příběh) Dohrání (vše) Assassin's Creed 2007 Třetí křížová výprava 1191 15 h 30,5 h Assassin's Creed II 2009 Renesanční Itálie 1476-1499 19 h 35,5 h Assassin's Creed: Brotherhood 2010 Řím 1500-1507 15 h 41,5 h Assassin's Creed: Revelations 2011 Konstantinopol 1511-1512 12,5 h 34,5 h Assassin's Creed III 2012 Americká válka za nezávislost 1753-1783 16,5 h 55,5 h Assassin's Creed IV: Black Flag 2013 Karibik (piráti) 1715 23,5 h 61 h Assassin's Creed: Freedom Cry 2013 Karibik/Saint-Domingue (piráti) 1735-1737 4 h 7,5 h Assassin's Creed Liberation HD 2014 Louisiana (Nová Francie) 1765-1777 8 h 16 h Assassin's Creed: Rogue 2014 Severní Amerika 18. století 10,5 h 39 h Assassin's Creed: Unity 2014 Paříž (Francouzská revoluce) 1789-1794 17 h 79 h Assassin's Creed: Syndicate 2015 Londýn (průmyslová revoluce) 1868 19 h 55 h Assassin's Creed: Origins 2017 Ptolemaiovský Egypt 49-34 BC 30 h 84,5 h Assassin's Creed: Odyssey 2018 Antické Řecko 431-422 BC 45,5 h 143 h Assassin's Creed Valhalla 2020 Norsko/Anglie (vikingové) 9. století 61 h 146 h Assassin's Creed Mirage 2023 Bagdád 9. století 15,5 h 29,5 h Assassin's Creed Shadows 2024 Feudální Japonsko 1579 ? ?

*AC: Freedom Cry je obsahové rozšíření pro AC IV: Black Flag, které lze spustit i samostatně

*AC Liberation HD je remaster pro PC původní verze hry, jež vyšla v roce 2012 na PlayStation Vita

Včera Ubisoft zveřejnil první trailer na dlouho očekávaný nový díl Assassin's Creed Shadows, který se bude odehrávat ve feudálním Japonsku v roce 1579. Dozvěděli jsme se, že bude možné hrát za dvě různé postavy. Tou první bude muž afrického původu se jménem Yasuke, což bude samuraj specializující se na boj, jenž bude ve službě u mocného Daimjó (člena japonské vysoké šlechty) se jménem Oda Nobunaga. Tou druhou bude žena japonského původu se jménem Naoe, což bude shinobi (ninja) specializující se na stealth.

Je třeba poznamenat, že postava Yasuke má historický základ , nicméně není jasné, zda se tehdy dotyčný skutečně stal samurajem. Je tak otázka, proč Ubisoft nezvolil pro tuto roli nějakou postavu, jež by více odpovídala danému tematickému zasazení. Obě hratelné postavy pak více představuje v dalším videu:

Stojí za pozornost, že pouze Naoe bude moci využívat skrytou čepel (ikonickou zbraň v sérii AC využívanou pro tichá zabití zblízka) a bude mít k dispozici i vystřelovací hák (grappling hook) pro rychlé vertikální přesuny (např. na střechu budov nebo na vysoké zdi), což ji umožní dostat se i tam, kam se Yasuke nedostane a případně se tak dostat k cíli jinou cestou s jiným postupem. Neměla by se tak opakovat situace jako v AC: Syndicate, kdy jsme měli sice taky dvě hratelné postavy, kdy měla být jedna pro boj (Jacob Frye) a druhá pro stealth (Evie Frye), ale hrálo se za ně až příliš podobně. Zde se můžete podívat na video s doprovodnými komentáři od Ubisoftu k tomu, co je možné vidět v traileru:

Z něj stojí za zmínku např. to, že pohyby znázorněné v tomto cinematickém traileru by měly odpovídat pohybům, které budou i ve hře. Že si dali hodně záležet na systému pro dynamickou změnu času, ročních období a také počasí. Nebo že mezi oběma herními postavami budeme moci kdykoli přepínat podle toho, jakým stylem zrovna budeme chtít hrát, takže se nabízí otázka, jak bude probíhat vyprávění příběhu, který je evidentně z velké části založený na setkání těchto dvou postav, přičemž to vypadá, že na počátku by měly stát na opačných stranách, ale postupem času dojde k jejich sjednocení.

Hra také bude obsahovat nový systém pro destrukci (low-level destruction), díky kterému budete moci svými zbraněmi zničit "velké množství" předmětů ve hře (a bude se to týkat obou postav). V závěru bylo zmíněno, že vývojáři do hry přidali mnoho nových herních mechanik zaměřených na stealth, takže příznivci stealth akcí by prý měli být spokojení. Z hlediska velikosti herního světa by měla hra odpovídat AC: Origins.





Assassin's Creed Shadows je už teď možné předobjednat ve 3 různých edicích (Standard za 69,99 €, Gold za 109,99 €, Ultimate za 129,99 €, viz jejich srovnání výše) a vyjde 15. listopadu 2024 na PC (Ubisoft Store, Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Amazon Luna a počítače Mac (Mac App Store).