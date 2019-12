Astronomové evidují na 100 zmizelých hvězd, jaká může být příčina?

V roce 2016 si švédští astronomové všimli toho, že hvězda zachycená na snímku z roku 1950 už není na obloze vidět. Na základě toho pak začali procházet řadu dalších snímků z předchozího století a srovnávali je s aktuálním stavem. Přišli tak na přibližně sto hvězd, které v průběhu uplynulých let prostě zmizely.

Na prvním obrázku tak máme v levé části snímek ze 16. března 1950 (US Naval Observatory) v Souhvězdí Vlka, kde nám nyní schází jedna z nejjasnějších hvězd této oblasti. Hvězdy přitom mohou zmizet tak, aby nebyly pozorovatelné, jen jedním známým způsobem, a sice svým zhroucením do podoby černé díry. Potíž je ta, že ještě před tím musí explodovat v supernovu a toho by si astronomové zvláště v tomto případě museli všimnout. A pokud ne u této hvězdy, pak alespoň u jiných ze stovky dalších.

Mnohé tak jistě napadne, že jde o práci mimozemského druhu, který si kolem takové hvězdy mohl postavit třeba Dysonovu sféru, což je hypotetická konstrukce obepínající celou hvězdu, jejíž energie se pak může využít třeba pro otevření červí díry, ale to už se opravdu dostáváme hluboko do sci-fi žánru. I když dle teorie to pochopitelně možné je a i autoři studie (pdf) o mizejicích hvězdách zmiňují, že právě na takových místech by bylo vhodné hledat známky mimozemské inteligence.

Spíše je ale třeba se pídit po zcela přírodních příčinách, ačkoliv jim v této době zatím nikdo nerozumí a ještě dříve je třeba vyloučit omyl. Na starých snímcích totiž vůbec nemusí být ve všech případech hvězdy, ale jiná tělesa na obloze, jako umělé satelity nebo spíše prolétávající asteroidy. Těžko lze nyní určit, o co šlo, když jsou k dispozici jen letité snímky. A pokud šlo skutečně o hvězdy, pak ty mohly být zastíněny třeba mračnem prachu a pak už zůstávají ony potenciální dosud neznámé mechanismy poklidného zániku hvězd.

Jinými slovy, mizející hvězdy či obecně objekty na obloze by si zasloužily další zkoumání, ale senzační závěry si můžeme nechat až jako ty poslední možnosti. Nehledě na to, že odkazovanou práci ještě čeká řádná oponentura.

