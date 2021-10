Asus a Noctua představují tiché karty GeForce RTX 3070 Noctua Edition

Asus GeForce RTX 3070 Noctua (OC) Edition je výsledkem spolupráce zmíněných firem, přičemž Asus se pochopitelně postaral o výrobu samotné karty a Noctua zase dodala chladič, který slibuje vysoký výkon a především pak nízkou hlučnost.

Noctua k tomu uvádí, že zde vytvořila pasiv odpovídají schopnostem ventilátorů NF-A12x25, dle nichž tak byl celý chladič v podstatě postaven. Dle šéfa firmy Rolanda Mossiga tak přichází reakce na četné žádosti zákazníků, kteří už dlouho chtěli mít možnost zvolit si i grafickou kartu s chladičem značky Noctua, ale těžko říci, na základě čeho se firmy rozhodly, že to má být právě GeForce RTX 3070. Možná že šlo o kartu, která představuje z cenového hlediska ještě rozumný výdaj, i když to v podstatě vzhledem k aktuálním cenám neplatí v podstatě pro žádnou, ale za to už Noctua nemůže.



Co nám ale použitý chladič slibuje? Oproti klasickému řešení se máme těšit na provoz tišší o 15 dB(A), a to při standardních otáčkách, přičemž při maximálních to bude o 9 dB(A). Chladič byl také navržen tak, aby udržoval otáčky chladiče nízké i při 100% zátěži grafické karty, ale to samozřejmě za předpokladu, že máme adekvátně větranou skříň a teplota místnosti se bude pohybovat do 24 °C.

Co to ale znamená konkrétně? Pokud zajistíme vhodné podmínky, pak má tato karta v zátěži běžet pouze při 12,6dB(A) hlučnosti, což bude v podstatě neslyšitelný provoz. V klidovém provozu pak ventilátory samozřejmě budou vypnuty, ale to je již standardní funkce snad všech moderních karet. Zde to znamená bezhlučný provoz v případě, že teplota GPU nepřekročí 50 °C. Software GPU Tweak od firmy Asus nám ale umožní nastavit si vlastní křivky pro otáčky a teploty.

Noctua sama tyto karty doporučuje do sestavy využívající v roli CPU chladiče její nový model NH-P1, ovšem v ne zcela pasivním provozu, ale s využitím pomaloběžného ventilátoru NF-A12x25 LS-PWM.

A jak se mezi sebou liší dvě nabízené verze? Základní má dle očekávání výchozí takt až 1725 MHz v turbu, ovšem to platí pouze pro Gaming Mode. I zde je ale navíc OC režim, který přidá dalších 30 MHz. V případě verze OC Edition ale jde o takt 1815 MHz v herním režimu a až 1845 MHz v OC režimu. V ostatních ohledech je ale výbava zcela stejná.

Karty se dostanou na trh v polovině října za neuvedené ceny.

