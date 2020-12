Asus aktivoval AMD Smart Access Memory na deskách pro Intel

Samozřejmě nelze očekávat, že by Smart Access Memory (SAM) či prostě funkce Resizable BAR začala být nabízena i zpětně na starším hardwaru, ale přinejmenším na tom aktuálním by už měla padnout omezení. Ostatně pokud nám ji Asus zprovoznil na deskách se Z490, H470 a B460, pak se nám rozšiřuje na aktuální procesory Comet Lake-S s podporou PCIe 3.0.

Těžko tak existuje nějaký důvod, proč by nemohla fungovat i na Ryzenech 3. generace nebo dokonce 2. či 1. generace nebo na starších grafikách, než jsou Radeon s Navi 2 či NVIDIA Ampere. Ovšem právě v případě grafických karet asi nelze počítat s tím, že se podpora rozšíří i na Turing či Navi 1, ale uvidíme. Novinky o rozšíření podpory Smart Access Memory se teď ostatně objevují v podstatě každý den.

Asus nám ukazuje, že na systému s ROG MAXIMUS XII HERO (Intel Z490), procesoru Core i7-10700K a grafice Radeon RX 6800 XT můžeme ve Forza Horizon 4 počítat s cca 13% zvýšením snímkovací frekvence. A to skutečně není málo na to, že jde pouze o novou funkci, kterou získáme jen aktualizací BIOSu. Na druhou stranu je jasné, že si Asus vybral jednu z her, na které má SAM nejvýraznější dopad.

Asus zatím nabízí pro své desky betaverze BIOSů 1002 (1601), kde je třeba v záložce Advanced příslušnou funkci Re-Size BAR Support ještě zapnout. Je tak už nad slunce jasné, že PCIe 4.0 opravdu nepotřebujeme, ale je otázka, jaká omezení ještě padnou, což závisí čistě jen na výrobcích hardwaru, a to především firmách AMD, NVIDIA a výrobcích desek Asus, MSI, Gigabyte, ASRock a jiných.

