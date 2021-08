Asus chystá RTX 3070 s chladičem Noctua

Asus samozřejmě již spolupracoval s jinými výrobci chladičů, jako především s firmou EK Water Blocks (EKWB) na modelech s vodním chlazením, ovšem že by to někdy byla firma Noctua, nebo že by ona sama takto spolupracovala s jiným AIB výrobcem grafických karet, to se k nám zatím nedoneslo.

renderovaný snímek

Máme tu tak zřejmě vůbec první grafickou kartu s chlazením firmy Noctua, což je zřejmé už jen dle výběru barev. Nahoře máme přitom renderovaný snímek karty s dvouventilátorovým chladičem a dole už je fotografie reálné karty, ovšem ani jeden z nich neukazuje reálný produkt. Nahoře máme pouze vizi jistého fanouška a dole se nachází modifikovaná GTX 1080 Strix , čili náhodou také model od Asusu.

modifikovaná GTX 1080 Strix

Dle serveru HWcooling se ovšem o spolupráci mezi Asusem a Noctuou spekuluje již řadu dní a ani jedna z firem nebyla zatím ochotna ji potvrdit. Ovšem na přímý dotaz přišla odpověď, že na toto téma se zatím odpovědi nedočkáme, ale můžeme očekávat, že ta přijde brzy. Jinými slovy, něco se opravdu chystá.

KOMACHI_ENSAKA také upozorňuje na záznamy EEC, kde se mezi registrovanými kartami objevila jistá RTX3070-8G-NOCTUA. Ne všechny takovéto registrované karty samozřejmě přichází na trh, ale na druhou stranu by se tam těžko objevil takový model jen tak.

Pokud jde o otázku, zda půjde o vzduchový či vodní chladič, na ni lze myslím odpovědět jednoznačně. Půjde o kartu se vzduchovým chladičem, neboť Noctua do trhu s vodním chlazením zatím nepronikla a můžeme očekávat, že půjde prostě o hliníková žebra, haldu heatpipe a především výkonné ventilátory s výbornými charakteristikami. Zkrátka to, co Noctua umí nejlépe.

Ceny souvisejících / podobných produktů: