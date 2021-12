Asus má adaptér pro paměti DDR4 do desek se sloty DDR5, ale k čemu?

@9550pro , přičemž je zřejmé, o co tu jde. Nikdo tak netvrdí, že Asus tento svůj adaptér skutečně nabídne na trhu. Prohlédnout si jej můžeme díky tweetu od

Samotné procesory Alder Lake-S podporují paměti DDR4 i DDR5, čili těm je jedno, jaký standard využijeme, a tak jde pouze o desku. Pokud BIOS desky jako v tomto případě ROG Maximus Z690 Apex paměti DDR4 rozezná, pak už půjde v podstatě jen o redukci zapojení modulů DDR4 do slotů DIMM pro DDR5, která pochopitelně musí nést napájecí obvody.

Základní desky pro DDR5 totiž regulaci napětí pro paměťové moduly na rozdíl od desek pro DDR4 nenesou, čili o to se musejí postarat samy moduly s DDR5, nebo jako v tomto případě samotný adaptér. Napájecí systém je tu ale evidentně mnohem robustnější a složitější než na běžných DDR5 modulech a je také zřejmé, že celý adaptér je mnohem větší, než by mohl být, ale tak už to s prototypy či experimentálním hardwarem bývá.

Otázka je, proč si Asus vůbec vytvořil takovou věc, která z hlediska běžného uživatele a zákazníka v podstatě nemá význam, leda by si snad někdo chtěl pořídit už dnes desku pro DDR5 a počkat si na to, až budou dostupné příslušné paměti, ovšem to by takové redukce musely být za hubičku a v prostorově úspornější podobě, aby netvořily hradbu před procesorovým chladičem.

Asus tak zřejmě jen pomocí těchto adaptérů testuje své desky pro DDR5 a jejich výkon či stabilitu s DDR4. Na YouTube se také můžeme podívat na krátký test , respektive spíše jen ověření toho, že toto řešení skutečně funguje. Zjistíme tak, že daná deska měla nainstalovaný BIOS verze 0083, která se ale mezi dostupnými nenachází, takže může jít skutečně o nějakou zkušební verzi.

