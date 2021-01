Asus oficiálně zvyšuje doporučené ceny svých grafik a desek

Situace na trhu s grafickými kartami se už dlouho nemění. Staré výkonné modely jsou dávno pryč, pokud by snad o ně ještě někdo měl zájem a nové jsou stále velice těžko k sehnání. Nyní navíc zřejmě nastupuje další, již třetí vlna těžby kryptoměn na kartách, jejíž vývoj bude záviset především na hodnotě samotných kryptoměn. Těžko něco předpovídat, ale je pravda, že zrovna Bitcoin byl v posledním roce pozoruhodně stabilní a poté začal prudce růst.

Výrobcům hardwaru se tak asi už moc nechce na trh dodávat své produkty za dříve stanovené doporučené ceny, aby se pak ty po cestě k zákazníkům nafouknuly do obludných rozměrů a z toho mohli týt pouze distributoři a prodejci. Asus chce svůj podíl, a tak se rozhodl zvýšit doporučené ceny svých grafických karet a základních desek.

Juan Jose Guerrero III (Technical Product Marketing Manager, Asus) tak prostě oznámil, že doporučené ceny (MSRP) grafických karet a základních desek se od začátku tohoto roku zvyšují, přičemž oficiální důvod je ten, že firma tak reaguje na vývoj cen jednotlivých komponent, provozních nákladů, celkové logistiky a také na dovozní cla. Firma se prý ale snažila o to, aby byl nárůst cen co možná nejnižší, ale neuvedla k tomu žádné podrobnosti.

Server VideoCardz ale informuje, že třeba pro kartu Radeon RX 6800 XT ROG STRIX LC to na Newegg znamená skok z 900 USD na 1080 USD. Pokud jde o náš trh a základní desky, nevypadá to, že by jejich ceny byly rozhodnutím výrobce už ovlivněny a v případě grafických karet tuto věc nemůžeme posoudit vzhledem k jejich nedostupnosti a obecně neznámým cenám.

V každém případě by nás moc zajímalo, proč zvýšení cen postihlo pouze grafické karty a desky a ne třeba notebooky nebo celé počítače, zvláště když má jít dle výše uvedeného vyjádření o růst cen komponent, logistiku, provozní náklady a cla. Budeme tak spíše opravdu předpokládat, že manažerům Asusu se protivil pohled na to, jak ceny produktů na trhu nafukují jiní a můžeme být zvědaví na to, jak budou reagovat ostatní firmy jako MSI, Gigabyte, ASRock, atd.



Na trhu s hardwarem se nám tak start do nového nadějného roku zrovna moc nepovedl.

Ceny souvisejících / podobných produktů: