Asus potvrzuje své rozhodnutí zmizet z Ruska, budou ostatní následovat?

NVIDIA se tak mohla sama rozhodnout stáhnout se z ruského trhu, ale to by v případě mnohých produktů nemělo velký smysl, když tu jsou právě firmy jako Asus, které třeba zrovna v případě grafických karet mohou ruský trh zásobit dál a NVIDIA sama už jejich byznys zásadně neovlivní. V tomto případě jde právě o velké tchaj-wanské firmy, mezi něž patří právě i Asus.

Asus dle Reuters oznámil , že své produkty do Ruska již nedodává, přičemž také naznačil, že i bez rozhodnutí stáhnout se z tamního trhu by byl obchod velice složitý. Asus totiž přiznal, že vzhledem k sankcím byl jeho byznys v Rusku už stejně efektivně pozastaven, neboť byl značně ovlivněn dodavatelský řetězec včetně samotné logistiky a také přesuny financí.

Tchaj-wanská vláda navíc podporuje protiruské sankce, a to zvláště dle doporučení Spojených států. I když jsme tedy nezaznamenali, že by ostatní tchaj-wanské společnosti jako Gigabyte, MSI, ASRock či další zaujaly nějaké oficiální stanovisko v této věci, lze předpokládat, že pro ně bude efektivně platit to samé, co pro Asus, čili že i v jejich případě bude obchod s Ruskem na bodu mrazu.

Společnost Asus také uvedla, že darovala 1 milion amerických dolarů tchaj-wanské organizaci, která se stará o humanitární pomoc pro Ukrajinu.

Už minulý týden se přitom na Twitteru ozval ukrajinský vicepremiér Michail Fjodorov , který vyzval právě společnost Asus k tomu, aby odstřihl Rusy od "svých skvělých technologií". K tomu je třeba poznamenat, že takové apely podpořené i formálními dopisy si Fjodorov připravil i pro řadu ostatních firem včetně Microsoftu, Amazonu, PayPalu či Sony, čili jde z jeho strany o celou kampaň namířenou na světové technologické firmy.

Fjodorovův dopis byl přitom na Tchaj-wanu veřejně probírán v politických diskusích, přičemž solidarita místních firem s Ukrajinou je pochopitelně velké téma, neboť tchaj-wanci si dobře uvědomují, že v budoucnu by se mohli ocitnout ve velice podobné pozici. Na druhou stranu je firmám jako Asus či Gigabyte zřejmé, že svým odchodem z ruského trhu vyklízejí pozice, které si následně zaberou firmy z pevninské Číny, čili v řadě případů může být takový sankční dopad velice diskutabilní.



