Asus představil 540Hz herní monitor s TN i 240Hz model s OLED

Hráči byli jistě potěšeni bohatou nabídkou novinek společnosti Asus na poli herních monitorů. V zásadě tu máme 4 novinky. Tou první je model Swift Pro PG248QP, který na první pohled může vypadat nezajímavě. Má jen 24" úhlopříčku, je tu panel typu TN a rozlišení Full HD (1920×1080 pixelů). O něco zajímavější je to s designem a především faktem, že podporuje extrémně vysokou frekvenci 540 Hz. Bude to chtít hodně výkonný hardware, aby takové frekvence dosáhl, na druhou stranu při tak nízkém rozlišení to nemusí být úplně nereálné. Podporuje synchronizační technologii Nvidia G-Sync a Nvidia Reflex Analyzer. Pokud jde o porty, je zde DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0, pokrývá 90 % gamutu DCI-P3.



Do nabídky se nám dostává také model ROG Swift OLED PG27AQDM. Jak už napovídá název, máme tu 27" úhlopříčku a panel typu OLED. Rozlišení panelu činí 2560×1440 pixelů, nabídne extrémně krátkou odezvu 0,03 ms a 240Hz frekvenci. Těšit se lze na 99% pokrytí barevného prostoru DCI-P3 a max. jas 1000 nitů (pokud HDR obraz zabírá 3 % plochy obrazu). Zajímavostí je aktivní chlazení displeje.

Kdo chce ultra širokoúhlý monitor, pro toho má Asus nový model ROG Strix XG49WCR. Ten má 49" úhlopříčku a rozlišení 5120×1440 pixelů. Jeho snímkovací frekvence činí 165 Hz a nabídne zakřivení 1800R. Nechybí podpora AMD FreeSync Premium a 125% pokrytí sRGB. K dispozici je DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB hub (včetně USB-C s 65W PD), port pro Ethernet a Smart KVM.

No a nakonec něco trochu klasičtějšího, 32" model ROG Swift PG32UQXR. Tady dostaneme 4K rozlišení 3840×2160 pixelů s frekvencí 160 Hz. Máme tu podsvícení FALD s 576 zónami, max. jasem 1000 nitů a 95% pokrytím gamutu DCI-P3. V tomto případě se dostalo na moderní rozhraní DisplayPort 2.1 i HDMI 2.1.