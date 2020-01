Asus ROG Bezel-Free Kit nechá zmizet rámečky mezi monitory

Lze si představit, že ten, kdo už na třech či více monitorech hraje, se může naučit přechody mezi jejich obrazovkami v podstatě nevnímat, ovšem i tak by pochopitelně bylo lepší, kdyby tam vůbec nebyly. Asus ROG Bezel-Free Kit to umí v případě třímonitorových sestav (jeden vepředu, ostatní po stranách) zařídit, i když ne úplně dokonale. Řešení je to přitom v podstatě velice jednoduché a cena bohužel vzhledem k nabídce nemalá.

Dostaneme následující sadu skládající se ze čtyř plastových držáků a dvou speciálních podlouhlých čoček či panelů lámajících světlo potřebným způsobem tak, aby z pohledu člověka sedícího před obrazovkami třech až 27" monitorů zmizel předěl mezi nimi. Cena 110 dolarů je však příliš vysoká na to, aby se prostý smrtelník takovou věc odhodlal koupit jako zajíce v pytli s tím, že uvidí, zda to bude vůbec k užitku, nebo ke zlosti.

Asus také upozorňuje na tu očividnou věc, že použité monitory nemohou mít jakoukoliv šířku rámečků. Ty by měly být ideálně tenčí než 13 mm a tomu rozhodně nebude vyhovovat každý. Na druhou stranu, pokud si někdo kupuje monitory pro takové použití, logicky bude hledat takové, které mají pokud možno co nejtenčí boční okraje.

Monitory je také třeba k sobě postavit tak, aby jejich panely svíraly 130° úhel, což si plastové držáky do jisté míry pohlídají. Takový úhel ale nemusí každému vyhovovat a další věc je ta, že viditelně ne zcela čiré panely obraz pod sebou deformují, což vychází už z podstaty jejich funkce, ovšem ten bude nejspíše i mírně tmavější či snad trošku rozostřený.

Můžete posoudit sami díky přiloženému videu.

