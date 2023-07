Asus ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti 16GB bude prý dražší než mnohé RTX 4070

Přesně za týden, 18. července, by měl být spuštěn prodej grafických karet GeForce RTX 4060 Ti 16GB. Moc nadšení ale tato informace zatím nevyvolává kvůli cenové politice společnosti Nvidia. Mnozí říkají (a asi také budeme mnozí souhlasit), že je to v podstatě jen model proto, aby nebylo možné říci, že RTX 4060 Ti má málo paměti, neboť existuje tato 16GB varianta. Pravdou ale je, že celá řada RTX 4060 je poněkud "zabitá". Základní verze má jen 8 GB paměti a vzhledem k výkonu (který není proti předchůdci až tak výrazně vyšší) by mohla mít o něco nižší cenu. V podstatě totéž platí pro 8GB verzi RTX 4060 Ti. Ta má sice lepší výkon, ale opět je dražší a vzhledem k výkonu je 8GB paměť ještě citelnějším nedostatkem než u základního modelu. Tohle sice řeší 16GB verze RTX 4060 Ti, jenže její cena je už opravdu hodně vysoká (499 USD, u nás 13.199 Kč s DPH). To je prostě na mainstreamovou grafickou kartu hodně.



Proslýchá se, že výrobci hodlají tento model částečně ignorovat, nicméně např. Asus chystá svou variantu ROG Strix s velkým chladičem se 3 ventilátory a vyššími takty (což je vzhledem k nízkým spotřebám karet v podstatě zbytečné). Problémem je, že to pochopitelně přináší i vyšší cenu. Ta by měla být proti základní RTX 4060 Ti 16GB vyšší o dalších cca 100-150 USD a s hodnotou okolo 600-650 USD je tak na úrovni GeForce RTX 4070, ba dokonce i výše. V podstatě by nás nemělo překvapit, kdyby bylo možné sehnat základní RTX 4070 12GB za kapánek nižší ceny než tuto RTX 4060 Ti 16GB. To, že přetaktovaný lépe vybavený model bude dražší než ten základní, není nic divného, nicméně že se možná dostane ještě o pár desítek dolarů nad vyšší model, to už je dost. Pokud jde o výkon ve hrách, od RTX 4060 Ti 16GB lze čekat především lepší minimální snímkovací frekvence.