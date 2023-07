Asus TUF Gaming Monitor VG34VQL3A pro hráče: 180Hz frekvence i zakřivení

Společnost Asus představila další nový herní monitor. Je jím TUF Gaming Monitor VG34VQL3A. Jde o 34" model s panelem VA a poměrem stran 21:9. Jeho rozlišení je 3440×1440 pixelů a má zakřivení 1500R. Hráče potěší vysoká obnovovací frekvence až 180 Hz, má i krátké odezvy 1 ms (GTG) a podporu VRR technologie Adaptive-Sync (AMD FreeSync Premium Pro). Dosahuje velmi vysokého kontrastu 4000:1, které je nadprůměrné i na panely typu VA. Maximální jas činí 400 nitů a monitor podporuje i HDR10 a DisplayHDR 400. Panel je 8bitový, zvládá tedy pracovat s 16,7 milionu barevnými odstíny. Pro hráče je tu ELMB, Shadow Boost, režimy a funkce GameVisual, GamePlus i GameFast Input a DisplayWidget. Monitor zvládá také funkce PBP a PIP, pokrývá 125 % barevného prostoru sRGB.



K dispozici jsou dva 2W reproduktory. Máme tu dva DisplayPorty 1.4, dva HDMI 2.0 a USB hub se třemi porty USB-A 3.2 Gen2, výčet pak ukončuje 3,5mm audio jack. Monitor má spotřebu pod 27 W. Dá se pochopitelně polohovat, zvládá náklon od -5° do +20°, do strany v +/-10° rozsahu, výškově to lze ve 130mm rozmezí a je možné ho umístit i na zeď (VESA 100×100mm). Zajímavostí je také 1/4" stativový závit.