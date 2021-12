Asus uvedl ceny svých RTX 2060 12GB, ty rozhodně nepotěší

Za normálních okolností by se nová GeForce RTX 2060 12GB vybavená GPU z karty RTX 2060 Super, ale pomalejšími paměťmi, mohla prodávat za cca 280 dolarů a ani z toho by asi zákazníci nebyli nadšeni. Přece jen jde o pomalejší kartu, než je RTX 2060 Super , která je navíc dnes už zastaralá, ale dejme tomu, že oněch 280 dolarů by byla ještě adekvátní částka.

NVIDIA sama ale žádnou oficiální doporučenou cenu (MSRP) pro RTX 2060 12GB neuvedla a nyní se nám potvrzuje, že taková opravdu neexistuje. To by totiž Asus mohl jen těžko uvádět , že svou Dual-RTX-O12G-Evo nabízí v Německu za 499 eur a Dual-RTX-2060-12G-Evo se standardními takty za 494 eur.

To jsou pochopitelně ceny už s daní, ale i když si odečteme německou DPH (19%), měli bychom se dostat zhruba na 460 - 470 dolarů, což by v tomto případě měla být ona MSRP. A to je prosím cena, která se už velice přibližuje doporučené částce za kartu GeForce RTX 3070 (499 USD), nebo za RTX 2070 z předchozí generace.

Je tak zřejmé, že na rozdíl od moderních karet Ampere mají výrobci možnost nastavit si mnohem vyšší ceny, což jim samozřejmě nikdo nemůže zazlívat. Koncové ceny by i tak měly být tržní vzhledem k tomu, že tu máme třeba právě RTX 3060, které dnes není žádný problém sehnat za cca 25 tisíc korun nebo i méně. Čili RTX 2060 12GB bude byť jen za stejnou cenu jen těžko prodejná, leda by snad šlo o těžbu a její vyšší efektivitu v porovnání s RTX 3060.

U nás se přitom ceny aktuálně nabízených karet RTX 2060 12GB (vesměs MSI Ventus) pohybují právě kolem 25 tisíc korun, čili ty pro hráče opravdu nejsou moc zajímavé. Je také zřejmé, že lidé v distribučních kanálech a překupníci na těchto kartách moc nezbohatnou, respektive asi ne tak jako na kartách Ampere. Ovšem i tak má reálná koncová cena RTX 2060 12GB velice daleko k tomu, co na svých stránkách uvádí Asus a i tak jde ve výsledku o dvojnásobek. My ale teprve uvidíme, co s cenami udělá slíbená lepší dostupnost , ale to je téma spíše až pro příští rok.

