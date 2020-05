Asus zmínil i pět nových desek s čipsetem A520

O čipové sadě AMD A520 toho moc nevíme, ovšem lze usuzovat, že velké změny se dít nebudou. Nový B550 jistě nabídne PCIe 4.0 alespoň v nějaké podobě, ale to od A520 automaticky očekávat nelze a stejně tak asi stejně jako A320 nebude podporovat přetaktování. To je od AMD ostatně vcelku rozumný přístup, neboť low-endové desky s A320 stejně obecně nenabízí kvalitní napájení a i pro základní přetaktování je vhodná alespoň střední třída.

Šlo by namítnout, že na mírnější přetaktování Ryzenu 3 by stačil právě i low-end s čipsetem Axx, ovšem AMD musí také počítat s tím, že se pak někdo může pokoušet taktovat i mnohem silnější procesor a než řešit takové případy, to už je lepší jim předcházet.

Co se ale dozvídáme od Asusu? Ten zmiňuje celkem pět nových desek s čipovou sadou A520, a to modely PRIME A520M-A, PRIME A520M-E, PRIME A520M-K, TUF GAMING A520M-A, a TUF GAMING A520M-PLUS. Ve všech případech jde o formát Micro ATX.

Sada A520 s největší pravděpodobností sama o sobě nenabídne podporu PCIe 4.0, ale co linky od samotného procesoru? Jak dobře víme, ty v řadě případů šly na standardu verze 4.0 využít i na deskách s B450, které pro PCIe 4.0 nebyly stavěny. AMD to později ale přesto plošně zakázalo, aby předešlo zmatkům a zde lze očekávat, že by asi i nové desky s A520 něco podobného zvládly, ale stavěny na to kvůli snaze o maximální úspory nebudou a zákazníci žádající takové produkty ani o nic důležitého nepřijdou.

