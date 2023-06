Atari po 32 letech vydává hru pro Atari 2600: Mr. Run and Jump

V roce 1977 byla představena nová herní konzole Atari 2600, která se vyráběla až do roku 1991 (nejprve jako Atari VCS). Ta byla vybavena 8bitovým procesorem s frekvencí 1,19 MHz. Poslední hra byla pro ni vydána v roce 1990 a nyní po více než 32 letech vydává Atari po dlouhé době novou hru. Jmenuje se Mr. Run and Jump a je to relativně klasická plošinovka.



Hráč začíná s 25 tisíci body, za každou sekundu mu jeden bod zmizí a při kontaktu s nepřítelem je mu odečteno 100 bodů. Obsahuje celkem 80 obrazovek v 6 různě barevných světech a má 5 druhů nepřátel. Cílem je zachránit svého psa nazvaného Leap, který se vydal do nebezpečného světa Dark Realm a je potřeba ho zachránit, než bude příliš pozdě. Tvůrcem hry je John Mikula, který ji ve studiu Graphite Lab vyvinul v roce 2021.



Hra bude dostupná pro předobjednávku od 31. července letošního roku za nemalých 59,99 USD. Hráč dostane klasickou cartridge v krabičce i s instrukčním manuálem, což je v dnešní době digitálních distribucí vzácný jev. Dodána by měla být za zhruba 3-4 měsíce. Hra ale vyjde i v modernější variantě od stejného herního studia pro novější herní konzole Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S a pro PC bude dostupná přes Steam a Epic Games Store. Tam už bude hrát všemožnými barvami a měla by přinést 30 hodin herního času.