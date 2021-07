Atari se rozhodlo pro vývoj "kvalitních her pro PC a konzole"

Společnost Atari tak mluví o “higher value-added premium games” pro konzole a PC, z čehož lze usuzovat, že by mohlo jít snad i o AAA hry, ale to není vůbec jisté. Firma tak asi chce udělat tlustou čáru za svou herní minulostí, kterou se snažila oživit pomocí free to play titulů a mobilních předělávek her jako Rollercoaster Tycoon.



Atari se přitom v poslední době tak moc snažilo navázat na svou zašlou slávu a oživit ji pomocí herní konzole VCS . Pokud by ale mělo jít o AAA hry, pak Atari VCS by se pro takový záměr vůbec nehodila. Je to sice konzole založená na hardwaru x86, ale celkem to není moc silný stroj, jenž se spoléhá na APU AMD Ryzen R1606G, 14nm SoC z roku 2019 s TDP max. 25 W, které se může hodit právě leda pro retro hraní či pokusy o jeho oživení navazujícími herními tituly.

Firma také plánuje, že pět ze svých aktuálních free to play her v dohledné době prodá, či případně jejich vývoj zruší, ale slibuje, že hry těšící se vysoké oblibě loajálních uživatelů budou pokračovat, i když už pod jinými vývojáři.

A co slíbené nové zaměření, jak to bude vypadat? Zatím se dozvídáme jen to, že "Atari se chystá využít svůj katalog 200 vlastních her, aby vytvořilo příval kvalitních titulů pro všechny platformy". Některé z těchto her už mají být nějaký čas ve vývoji a chystány jsou pro fiskální roky 2021 a 2022 (čili některé už před koncem kalendářního března 2022). Wade J. Rosen, výkonný ředitel firmy, k tomu jen uvedl, že toto nové zaměření poskytne příležitost k tomu, aby se Atari stalo mostem mezi minulostí a budoucností počítačových her.

Tyto informace nám ale celkově mnoho neřeknou a spíše přinesou další otázky. Budeme spíše předpokládat, že půjde o hardwarově méně náročné tituly, s jejichž pomocí se Atari bude snažit zabrnkat na nostalgickou strunu stárnoucích hráčů, ale také bude chtít přilákat nové. Které ze svých slavných arkádovek k tomu však využije, pak to už můžeme leda hádat.



