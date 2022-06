Atari slaví 50 let existence, přijde na platformu Stadia

Před 50 lety, přesněji 27. června 1972, byla založena společnost Atari. Za jejím vznikem stojí Nolan Bushnell a jedním z prvních hitů firmy byl legendární Pong. Bushnell nyní už firmu nevede, v jejím čele stojí nový CEO, Wade Rosen. A právě tito dva pánové v souvislosti s oslavami výročí zveřejnili krátký 5minutový rozhovor o historii společnosti i o jejím dalším působení, byť dosti abstraktně.



V rámci oslav je po omezenou dobu nabízena herní konzole Atari VCS Onyx Base za sníženou cenu 209,99 USD (proti původním 299,99 USD). Koupit si můžete také trička s logem vytvořeným pro toto 50leté výročí. Dalšími novinkami bude rozšíření působnosti firmy na platformu Google Stadia. V rámci série Atari Recharged se objeví čtveřice klasických her Centipede, Black Widow, Asteroids a Breakout. Ta první bude uvedena už 1. července letošního roku. Kromě her série Recharged se objeví např. i hra Kombinera, přičemž zde by mělo jít o září 2022.