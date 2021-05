ATX12VO: nový standard napájení použijí už levnější desky pro Alder Lake-S

ATX12VO se tak už využívá i na desce Z490 Phantom Gaming 4SR od společnosti ASRock, na níž tak nenajdeme dobře známý dlouhý konektor ATX se 24 piny. Tolik jich už totiž vůbec není potřeba, neboť 12VO jednoduše znamená, že se zde využívá pouze +12 V a ostatní napětí jako 3,3 V a 5 V už nejsou třeba. Respektive potřeba jsou stále, neboť nás tímto samozřejmě nikdo nenutí zapomenout na pevné disky, 2,5" SSD a či jiný hardware pracující s jiným napětím než +12 V, ale to už zajistí samotná deska a ne zdroj. Zmíněná ASRock má k tomuto účelu čtyřpinové konektory SATA PWR.

Nový standard může zajistit mnohem vyšší efektivitu napájení, což se ovšem týká provozu v klidu a někdy může jít dokonce i o výslednou poloviční spotřebu . V zátěži to je pochopitelně jiné, ale i tam lze několik wattů ušetřit.

Nyní se objevila informace, že standard ATX12VO se začne více rozšiřovat s nástupem procesorové generace Alder Lake-S, která je chystána na letošní podzim. Ovšem dle VideoCardz se tomu výrobci základních desek i zdrojů zatím brání, přičemž na druhé straně je zase Intel, který nový standard podporuje.

Lze tak počítat s tím, že ATX12VO využijí především výrobci celých počítačů a zvláště pak těch, které budou určeny do firem, organizací či pro úřady, neboť právě tam může být úsporný provoz nezatížených PC velice znatelný. Naopak lze počítat s tím, že značkové desky, a to především ty dražší, si ještě ponechají klasický 24pinový konektor ATX, což je logické. Zvláště v případě dražších desek lze počítat s tím, že se budou, či spíše mohou instalovat do bohatě vybavených sestav s disky, mechanikami, 2,5" SSD a dále to mohou být různé panely se čtečkami, regulátory ventilátorů, apod.

V takovém případě si vždy také volíme vhodný zdroj s příslušnou kabelovou výbavou, přičemž se standardem ATX12VO už půjde o výbavu základní desky, ne zdroje. Pak už bude na výrobci desek, aby se rozhodl, jak bohaté napájení pro všechen ten další potenciální hardware nabídne. Na jedné straně tu bude pochopitelná snaha ušetřit vzhledem k tomu, že většina uživatelů už si stejně zapojí maximálně tak jeden disk a/nebo jedno SSD a někteří ani to ne. Na straně druhé tu ale jsou ti ostatní, jimž by zase nabízená výbava nemusela stačit, takže zmíněný odpor výrobců desek je vcelku pochopitelný. V případě levných desek a zvláště pak hotových sestav se už ale ATX12VO skutečně může rozšířit.



